هاتف بمواصفات متكاملة.. سعر ومواصفات Honor X10 Max 5G من هونر

يعد هاتف Honor X10 Max 5G من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة هونر الصينية العام الماضي، حيث يتمتع الهاتف بعدد كبير من الميزات الكبيرة مع سعر مناسب للغاية ينافس الفئة المتوسطة والشبابية.

وعند إطلاق هاتف Honor X10 Max 5G العام الماضي كان واحدا من أكثر الهواتف التي حققت مبيعات لشركة هونر كما أنه كان البداية لاكتساب الشركة ثقة كبيرة في منتجاتها حيث لاقي الهاتف إعجاب الكثيرين، وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor X10 Max 5G يتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة منها :



شاشة هاتف Honor X10 Max 5G

شاشة هاتف Honor X10 Max 5G



وجاء هاتف Honor X10 Max 5G، بشاشة قياس 7 بوصة حيث كان أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة كبيرة قياس 7.09 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي التى تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



كاميرا هاتف Honor X10 Max 5G

كاميرا هاتف Honor X10 Max 5G



وقدم هاتف Honor X10 Max 5G فتحة مربعة للكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.



بطارية هاتف Honor X10 Max 5G

ويحتوي هاتف Honor X10 Max 5G على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.



معالج وأداء هاتف Honor X10 Max 5G

معالج وأداء هاتف Honor X10 Max 5G



ويعمل هاتف Honor X10 Max 5G ، بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.



سعر هاتف Honor X10 Max 5G

سعر هاتف Honor X10 Max 5G



ويتوفر هاتف Honor X10 Max 5G باللون الأزرق والفضي والأسود مقابل سعر: بحوالي 4200 جنيه مصرى دولارا، لنسخة 6 جيجابايت رام، و64 جيجابايت، أما نسخة 6 جيجابايت رام، و128 جيجابايت حوالى 4700 جنيه مصرى، وأما نسخة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل حوالى 5500 جنيه مصرى.