عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف بمواصفات متكاملة.. سعر ومواصفات Honor X10 Max 5G من هونر

سعر ومواصفات Honor
سعر ومواصفات Honor X10 Max 5G من هونر

يعد هاتف Honor X10 Max 5G من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة هونر الصينية العام الماضي، حيث يتمتع الهاتف بعدد كبير من الميزات الكبيرة مع سعر مناسب للغاية ينافس الفئة المتوسطة والشبابية. 

 

وعند إطلاق هاتف Honor X10 Max 5G العام الماضي كان واحدا من أكثر الهواتف التي حققت مبيعات لشركة هونر كما أنه كان البداية لاكتساب الشركة ثقة كبيرة في منتجاتها حيث لاقي الهاتف إعجاب الكثيرين، وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Honor X10 Max 5G  يتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة منها : 

هونر الأرخص.. أبرز الاختلافات بين هاتفي هواوي Mate 40 RS بورش ديزاين و +Honor Magic3 Pro

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro


شاشة هاتف Honor X10 Max 5G

هونر تطلق موبايل Honor X10 Max 5G رسميًا .. تعرف على السعر و المواصفات | موقع ون للتقنية
شاشة هاتف Honor X10 Max 5G


وجاء هاتف Honor X10 Max 5G، بشاشة قياس 7 بوصة حيث كان أول هاتف ذكى في العالم يحتوى على شاشة كبيرة قياس 7.09 بوصة، من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي التى تأتي  بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.    


كاميرا هاتف  Honor X10 Max 5G

Honor X10 Max 5G giant debuts alongside smaller Honor 30 Lite 5G - SlashGear
كاميرا هاتف  Honor X10 Max 5G


وقدم هاتف Honor X10 Max 5G فتحة مربعة للكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفلاش LED، إلى جانب عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل. 


بطارية هاتف  Honor X10 Max 5G

 

ويحتوي هاتف  Honor X10 Max 5G على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10. 


معالج وأداء هاتف Honor X10 Max 5G  

سعر ومواصفات Honor X10 Max - مميزات وعيوب هونر اكس 10 ماكس - ريفيو بلس
معالج وأداء هاتف Honor X10 Max 5G  


ويعمل هاتف Honor X10 Max 5G  ، بمعالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.


سعر هاتف Honor X10 Max 5G 

Honor launches the massive 7.09&quot; Honor X10 Max and 6.5&quot; Honor 30 Lite with the 5G MediaTek Dimensity 800
سعر هاتف Honor X10 Max 5G 


ويتوفر هاتف Honor X10 Max 5G  باللون الأزرق والفضي والأسود مقابل سعر: بحوالي 4200 جنيه مصرى  دولارا، لنسخة 6 جيجابايت رام، و64 جيجابايت، أما نسخة 6 جيجابايت رام، و128 جيجابايت حوالى 4700 جنيه مصرى، وأما نسخة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت مقابل حوالى 5500 جنيه مصرى.

 

هاتف Honor X10 Max 5G مواصفات هاتف Honor X10 Max 5G سعر هاتف Honor X10 Max 5G هواتف هونر أفضل هواتف هونر

موضوعات متعلقة

بمعالج لأول مرة وبطارية جبارة.. سعر ومواصفات تابلت هونر Honor Tab V7 Pro

هونر تطلق هاتفها Honor X20 5G رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro .. سعر ومواصفات

هونر تطلق رسميا هاتف Play 4T Pro.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

ترودو: آلاف الأفغان سيعاد توطينهم في كندا خلال الأسابيع المقبلة

فوتبول إيطاليا: وكيل رونالدو عرض اللاعب على مانشستر سيتي

نجلا نائب بالشرقية.. طارق شوقي: حجب نتيجة طالبين بعد تسريبها.. شاهد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

اقتصاد عمان|وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تنشر أبرز إنجازات العام الماضي

تاسوعاء وعاشوراء .. الإفتاء توضح هل يجب تبييت النية قبل صيامهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ