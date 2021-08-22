Epic Games تتهم جوجل بإجراء صفقات خاصة للإبقاء على نسبة رسوم متجرها للتطبيقات

يبدو أن الصراع الدائر بين شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت الشهيرة وعملاقتا التكنولوجيا آبل وجوجل لا تنتهي، حيث اتهمت Epic Games جوجل مجددا باجرائها صفقات خاصة للإبقاء على نسبة رسوم متجرها للتطبيقات Google Play كما هي.

وبحسب موقع The News & Observer فإن شركة Epic Games اتهمت مرة أخرى شركة جوجل بأنها لديها مشروع داخلى يسمى Project Hug تقوم من خلاله بعرض صفقات بملايين الدولارات لمطوري التطبيقات والألعاب.



وضمن الإدعاءات المقدمة من شركة Epic Games في أقوالها في المحكمة في الدعوى المرفوعة ضد شركة آبل بالأساس، قالت إن جوجل تغري مطورى التطبيقات بقبول متطلباتها والمقدرة برسوم بنسبة 30٪ من أي مشتريات يتم إجراؤها داخل متجر Play الخاص بها.



وأضافت شركة Epic Games أن شركة جوجل قد توصلت إلى اتفاقية مع Activision Blizzard ، الشركة المصنعة لألعاب مثل Call of Duty و Overwatch، حيث تسمح هذه الصفقات لجوجل بالحفاظ على سلوكها الاحتكاري دون منازع علنًا.



وقال المتحدث باسم جوجل بيتر شوتينفيلز ، ردًا على ادعاءات شركة Epic Games ، أن جوجل تواجه الكثير من المنافسة من متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل الأخرى.



وقال بيتر شوتينفيلز "لطالما كان لدينا برامج مطبقة تدعم أفضل المطورين في فئتهم بموارد واستثمارات محسّنة لمساعدتهم على الوصول إلى المزيد من العملاء عبر متجر Google Play وتعد هذه البرامج علامة على المنافسة الجيدة بين أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ، كما أنها تفيد المطورين بشكل كبير."

