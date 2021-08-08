مدير Epic Games يفتح النار على آبل ويتهمها بتنفيذ "أجندات حكومية خاصة" للتجسس على المستخدمين

هاجم تيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games مبادرات شركة آبل الأمريكية وبرامجها منتقدا إياها بأنها تقوم بتنفيذ "أدوار حكومية" من أجل التجسس على المستخدمين، وأنها تقوم بتنفيذ أجندات خاصة.

وبحسب موقع AppleInsider فإن اتهام تيم سويني لآبل يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الشركتان صراعا قانونيا هو الأكبر من نوعه بسبب رسوم متجر تطبيقات آبل، والذي أدى في النهاية إلى طرد لعبة الفيديو فورتنايت المملوكة لشركة Epic Games من المتجر، بسبب اعتراض الشركة على رسوم المتجر وعدم رضائها بالدفع.



وانتقد سويني مبادرة آبل بفحص صور جميع هواتف آيفون من أجل الحفاظ على سلامة الاطفال من أجل الاعتداءات الجنسية بأنها تقوم بتنفيذ أجندة الحكومات لإجراء المراقبة على المواطنين والتجسس عليهم.

وقال سويني : "لقد حاولت جاهدًا أن أرى هذه المبادرة من وجهة نظر آبل، هذا برنامج تجسس حكومي تم تثبيته بواسطة آبل استنادًا إلى افتراض الذنب، وعلى الرغم من أن آبل كتبت الرمز ، فإن وظيفتها هي فحص البيانات الشخصية البيانات وإبلاغها إلى الحكومة ".

وأضاف سويني أن "هذا يختلف تمامًا عن نظام تعديل المحتوى في منتدى عام أو وسيط اجتماعي ، قبل أن يختار المشغل استضافة البيانات علنًا ، يمكنهم مسحها ضوئيًا بحثًا عن أي شيء لا يريدون استضافته، ولكن هذه بيانات خاصة بالأشخاص."

واعتمدت آبل في الساعات الماضية مبادرة جديدة ستقوم فيها آبل بفحص أجهزة جميع مستخدمي آيفون بشكل فردى وستربطها بقاعدة بيانات لصور خاصة بالاعتداءات على الأطفال، ومن ثم عند فحص الصور ووجود أى صورة تدل على مثل هذه الصور ستقوم الشبكة بالتقاط الهاتف وتسجيله ووضعه على قوائم المتهمين لحين تقديمه للهيئات الشرطية والقانونية.

وكان هاجم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك شركة آبل بسبب رسوم متجر التطبيقات الخاص بها App Store منتقدا إياها بأنها تفرض ضريبة عالمية على مستخدمي الإنترنت، كما أيد شركة Epic Games المالكة للعبة فورتنايت والتي تخوض معركة قضائية هى الأكبر ضد آبل بسبب متجر التطبيقات.

ووصف إيلون ماسك الرسوم التي تفرضها آبل على العمليات الشرائية داخل متجر App Store بأنها" ضريبة عالمية على مستخدمي الإنترنت بحكم الواقع" ، مضيفا أن "فورتنايت على حق" .