مصرع شاب سقطت عليه نخلة أثناء جمع بلح بكرداسة

لقى شاب بمدينة كرداسة مصرعه عقب سقوط نخلة عليه أثناء صعوده عليها لإحضار بلح.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شاب بمدينة كرداسة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر ان الشاب صعد الى نخلة لجمع كمية من البلح الا ان النخلة سقطت والشاب أعلاها لتدهسه أسفلها ويلقى مصرعه.

واشارت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع اكتوبر الى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل جثة الشاب الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.