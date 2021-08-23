تركي آل الشيخ ينعى والدة أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق

نعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والدة أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق.



وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: "‏‎عظم الله اجركم اخي الكريم ورحمها الله ورزقها فسيح جناته".



وأعلن الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ونجم المنتخب المصري السابق وفاة والدته .

وكتب أحمد حسن، عبر حسابة بفيس بوك قائلا: “انا العين لتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون إنا لله وانا اليه راجعون ماتت التي كان يكرمني الله من اجلها رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها ”.



وتابع: “رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة و اجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

https://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1429573070734376960?s=19