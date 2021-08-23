زوجة رايح جاي وأخرى لمدة أسبوع.. أزمات نسائية في حياة أحمد سعد

"كيد النساء له مفعول السحر".. مقولة حقيقية تثبت صحتها يوما بعد يوم، وكيد النسا هو اسم مسلسل شاركت في بطولته سمية الخشاب، التي على ما يبدو قررت تنفيذ أحداثه على أرض الواقع بعيدا عن الكاميرات والبلاتوهات.

سمية قلبت مود سعد كالعادة

فور الإعلان عن الزواج الرابع للمطرب أحمد سعد، ترقب الجميع رد فعل طليقته الفنانة سمية الخشاب، التي انفصلت عنه بعد وصلات من الشتائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بأنواعها.

ولم يتأخر رد سمية طويلا، ونشرت صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه، وبدأت التكهنات والهمسات في الانتشار على السوشيال ميديا، وفسر الجمهور معنى الصورة، بما يحلو لهم، منهم من قال "معناها حجمك عندي قد كده"، في إشارة إلى المسافة بين اصبعيها، وكذلك "احنا ضمايرنا مش سالكه علي فكره وضحي"، وأيضًا "وضحي يا فنانة عشان عمال أصفي نيتي مش عارف"، و"كلك على بعضك قد كدة.

وعلم صدى البلد أن المنشور وصل صداه إلى مكان إقامة حفل عقد القران، وحاول الفنان عمرو سعد شقيق المطرب إخفاء الأمر عنه - وفقا لمصادر مقربة منهما - إلا أن الأمر لم يفلح، وتبدلت ملامح العريس، وحاول تدارك الأمر حتى لا تشعر العروس بما يحدث، وفور علم سمية بما حدث بالحفل من مصادرها، بادرت بنشر "بوست" جديد على فيس بوك كتبت فيه: «يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم».

حرب الاستفزاز ورد سعد السريع

من جانبه، وكرد فعل من سعد نشر صور حفل عقد قرانه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيس بوك وانستجرام، وكتب "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا"، وخضع سعد وزوجته لجلسة تصوير سيطر اللون الأبيض عليها وسط أجواء رومانسية، وهو ما فسره المقربون بحرب الاستفزاز من الجانبين، وأنها لن تكون آخر وسائل الاستفزاز من الجانبين، خاصة أن سعد سبق أن شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة جديدة برفقة خطيبته، يوم حفل الخطوبة معلقًا: «النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟».

علاقات وأزمات نسائية في حياة أحمد سعد

تعد عارضة الأزياء علياء بسيوني، الزيجة الرابعة للمطرب أحمد سعد، حيث تزوج للمرة الأولى من لبني بيومي وهي أم طفليه، والثانية من ريم البارودي، ثم سمية الخشاب.

بصورة مدون عليها "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، أعلن الفنان أحمد سعد، في يوليو العام الماضي، ارتباطه عاطفيًا بعارضة الأزياء علياء بسيوني، بعدما نشر صورتهما من حفل عيد ميلادها عبر حسابه على "إنستجرام"، ولم يكشف "سعد" عن موعد خطبته لعارضة الأزياء، مكتفيًا في تصريحه بأنه سيعلن عن ذلك، خلال شهر، رغم ان اسمه ارتبط قبل ذلك بعدد من النساء وتعد أشهرهن الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

لبنى بيومي.. زواج رايح جاي

هي الزوجة الأولى للفنان أحمد سعد، إذ جاء الزواج في العام 2006، أنجبت منه طفليه "جودي وأحمد"، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا، وجاء انفصال "لبنى" عن سعد، على مرات عدة، كان أولهما في عام 2010، بسبب خلافات بينها وبين شقيقته، وفي العام ذاته، ردها مرة أخرى بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه، وفي عام 2011 جاء الانفصال النهائي، بعدما علمت "لبنى" بخيانة "سعد" لها بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عدة، ووصلت الخلافات إلى المحاكم، إذ أقامت ضده دعوى خلع.

ريم البارودي زوجة لأسبوع واحد

بدأت علاقتها مع أحمد سعد من مسلسل "إحنا الطلبة"، عام 2011، حيث ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية، وامتدت العلاقة العاطفية بينهما لفترة طويلة إلى أن وقع الزواج، لكنه لم يستمر سوى 6 أيام فقط - وفقا لما ذكره "سعد" في أحد البرامج - لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك، وظلت الأمور بينهما في خلافات مستمرة، حتى خرج بعد ذلك "سعد" في حواره ببرنامج تليفزيوني مؤكدًا عودة العلاقة الطيبة بينه وبين "ريم"، قائلًا: "أوجه لها كل التحية وكل التقدير لأننا الحمد لله وصلنا دلوقت إن في صداقة بينا مفيش أي عداوة.. بس عادي مفيش حاجة.. هي فنانة جميلة وبوجه لها كل احترام وتقدير وببارك لها على الشغل الجديد".

سمية الخشاب واتهامات بالسرقة

شهد عام 2017 الزيجة الثالثة للفنان أحمد سعد، من الفنانة سمية الخشاب، بعد قصة حب بينهما، حاولا في البداية نفي العلاقة العاطفية بينهما، خاصة أن الشائعات ربطت بين سمية والفنان عمرو سعد، إلى أن جمع الزواج بين أحمد وسمية في حفل عائلي اقتصر على أفراد العائلتين، واتخذ الطابع السعيد في بدايته، ومن ثم تداولت الأنباء وقوع الخلافات، وفي مارس 2019، فوجيء متابعي "الثنائي" برسالة "سعد" التي أعلن من خلالها انفصاله عن "سمية".

ولم تنتهي العلاقة عند ذلك، إذ كانت بداية الخلافات والنزاعات القضائية بينهما، حيث أوضح "سعد" أن سبب الانفصال كان بسبب سرقة "سمية" له، إذ أقنعته بأن عليه أن يدخر أمواله في شراء منزل خاص به، واقتنع بكلامها كثيرًا وأقدم على هذه الخطوة، ونظرًا لعدم تعامله المسبق مع البنوك طلب منها أن توقع هي الشيكات وكافة الأوراق الخاصة بالمنزل، على أن تنقل ملكيته له فيما بعد، وحينما طلب منها ذلك بعد فترة طلبت منه التأجيل، ومن ثم رفضت نقل ملكية المنزل له، واكتفت بدفع ربع ثمن المنزل فقط، فوقع الطلاق بينهما، بينما خرجت "سمية" في إحدى لقاءاتها معلنة عن تعدي "سعد" عليها بالضرب كثيرًا حتى أجرت عملية استئصال الطحال.

علياء بسيوني.. بطلنا نتجوز فنانين

في يوليو ٢٠٢٠ فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره، بارتباطه عاطفيًا بعارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن أنه سيكشف عن موعد خطبتهما الشهر المقبل، وانتشرت قبلها ب 4 أشهر، صورة للثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني، نشرتها الصفحات المهتمة بالفنانين، مع تعليق ساخر مما تعرضت له الفنانة سمية الخشاب، حينما قالت إنه سبّب لها تهتكا في الطحال، إذ جاءت التعليقات على الصورة "خلي بالك من طحالك".

وصرح "سعد" في وقت سابق لأحد البرامج، أنه سيتزوج في عام 2020، مؤكدًا أنها لن تكون من الوسط الفني، قائلًا "قطعنا الموضوع ده خلاص بطلنا نتجوز فنانين".

وكانت مصادر مقربة من المطرب أحمد سعد، قد أكدت استعداده لعقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، في سرية تامة، وبحضور محدود جدا من الاسرتين، بعد نجاح جهود المصالحة بينهما، في ظل خلافات شديدة وقعت بينهما خلال فترة الخطوبة، واتفقا على أن تبقى حياتهما الشخصية بعيدا عن السوشيال ميديا، خوفا من محاولات الوقيعة المستمرة، التي تسببت بالفعل في فسخ خطوبتهما قبل أيام من الموعد السابق لعقد القران.