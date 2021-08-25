أخبار العالم.. المغرب يرفض مبررات الجزائر لقطع العلاقات.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. وشروط عودة المقيمين إلى السعودية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بيان عاجل من المغرب بشأن قطع العلاقات مع الجزائر

أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، قائلا إنه قرار "غير مبرر تماما" ومتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة.

الجزائر تكشف سبب قطع العلاقات مع المغرب

كشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سبب قرار قطع العلاقات مع المملكة المغربية، قائلا إن الجزائر اضطرت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد نفاد صبرها.

أول رد من المغرب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر

علق رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، بينها مصر.

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

تعهدت إثيوبيا، الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المشاطئة، وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

بايدن : البقاء في أفغانستان يعرضنا لخطر هجمات داعش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إطالة مدة بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، تزيد احتمالات التعرض لهجمات من تنظيم داعش.

أفغانستان قد تخلق أزمة مهاجرين ضخمة لـ أوروبا

أفادت تقارير صحفية، أن أوروبا على وشك أن تواجه أزمة مهاجرين جديدة، عندما يحاول ملايين الأفغان الهروب من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، وذلك بعد أن فر أكثر من 1.2 مليون مهاجر إلى أوروبا منذ 6 سنوات.

دراسة: انخفاض فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا ضد «دلتا» إلى 66%

كشفت دراسة أمريكية أن فاعلية لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا انخفضت من 91% إلى 66% منذ أن أصبح متحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة.

روسيا ترسل 4 طائرات لإجلاء رعايها من أفغانستان

قررت روسيا، اليوم الأربعاء، إرسال 4 طائرات عسكرية؛ لإجلاء 500 من رعايها من أفغانستان.

تعليق جديد من السعودية بشأن الأوضاع في أفغانستان

قالت المملكة العربية السعودية، إنها تتابع الأحداث الجارية في أفغانستان باهتمام، مُعربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت ممكن.