بايدن : البقاء في أفغانستان يعرضنا لخطر هجمات داعش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إطالة مدة بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان، تزيد احتمالات التعرض لهجمات من تنظيم داعش.

وأضاف بايدن في كلمة بشأن التطورات في أفغانستان، "داعش خراسان - فرع تنظيم داعش - يسعى لاستهداف مطار كابول والقوات الأمريكية والمدنيين الأبرياء".

وتابع الرئيس الأمريكي "كل يوم نكون فيه على الأرض هو يوم إضافي نعرف فيه أن تنظيم داعش ولاية خراسان يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها".

وأشار بايدن إلى أن حركة طالبان اتخذت خطوات لمساعدة الولايات المتحدة على إجلاء قواتها ومواطنيها من أفغانستان.

وأوضح أن عمليات الإجلاء في كابول تتكثف بشكل كبير، مؤكدا إجلاء الآلاف خلال ساعات.

وأكد بايدن أن اكتمال مهمة الإجلاء في كابول مشروط باستمرار تعاون طالبان وعدم عرقلة العملية.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه وجه بإعداد خطط طوارئ تحسباً لاتخاذ قرار تمديد مهمة الإجلاء من كابول.

كان البنك الدولي قرر وقف صرف أموال في أفغانستان، موضحا أنه يراقب عن كثب الوضع في البلد بعد أن سيطرت عليه حركة طالبان.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في مطار كابول، في إطار سعي إدارة بايدن إلى الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس للانسحاب من أفغانستان.