شروط عودة المقيمين إلى السعودية بعد فتح الطيران بين مصر والمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، بينها مصر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة، إلى المملكة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/6YRwTPBhMs — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 24, 2021

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، أعلن في وقت سابق، أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.

كما أعلنت السفارة السعودية في القاهرة عن قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

#تنويه| رفع تعليق القدوم المباشر إلى #المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي #لقاح_كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل #الإجراءات_الإحترازية المعتمدة. pic.twitter.com/b98NDuy2sC — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) August 24, 2021

من جهته، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن "قرار السعودية عودة المقيمين بطريق مباشرة شرط تلقي لقاح كورونا.. يهم الكثير من العمال الذين كانوا يترقبون هذا القرار".

وأضاف سعفان، أن "المقيم فور وصوله لأرض المملكة يخضع لعزل منزلي لمدة 7 أيام قبل أن يعود لممارسة حياته الطبيعية كما كانت".

وأوضح الوزير أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية في السعودية تصل إلى 10 آلاف ريال.

وكانت مصر للطيران أعلنت أنه اعتبارا من 1 سبتمبر القادم سيتم نقل رحلات المغادرة إلى السعودية، لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بالمطار بدلا من مبنى الركاب رقم 3 المخصص لرحلات الشركة الوطنية.

وفي مايو الماضي، أعلنت الداخلية السعودية جراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وأكدت السعودية السماح للقادمين من الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، والاتحاد السويسري، وفرنسا، واليابان بالدخول إلى المملكة.

كما شددت على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.