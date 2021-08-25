نشرة العالم| السعودية تزف بشرى للمصريين.. الجزائر تعلن قطع العلاقات مع المغرب واستعداد للتوسط في أزمة سد النهضة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

السودان: الأمم المتحدة وافقت على سحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي‎

أعلن السودان، يوم الثلاثاء، موافقة الأمم المتحدة على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية المتواجدة في منطقة ”أبيي“ المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

أجلت المحكمة السودانية المعنية بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير جلستها حول قضية انقلاب عام 1989، وإسقاط حكومة الصادق المهدي إلى الأسبوع المقبل.

أول تعليق من طالبان عن لقاء زعيم الحركة بمدير المخابرات الأمريكية

قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، أنه لا علم لديه باللقاء الذي حصل بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، وزعيم الحركة عبد الغني برادار.

الكويت تستأنف الرحلات التجارية مع مصر و5 دول أخرى

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع 6 دول من بينها مصر.

بوتين: لن نتورط في صراع مسلح داخل أفغانستان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تتورط في صراح مسلح داخل أفغانستان.

الرئيس التونسي: جماعات ضغط تمارس جريمة تجويع الشعب

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بعض جماعات الضغط ما زالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمس بكرامته.

بشرى للمصريين.. السعودية تعتمد لقاحي سينوفاك وسينوفارم

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، اعتماد 6 لقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا من بينها لقاحي سينوفارم وسينوفاك، المعتمدين في مصر.

الأغذية العالمي يحذر من كارثة إنسانية فى أفغانستان

حذرت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، أنثيا ويب، من كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان، هذا الشتاء، ما لم يجعل المجتمع الدولي حياتهم أولوية.

إثيوبيا.. أبي أحمد يكشف تفاصيل اتصاله الهاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وناقش الطرفين القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف وسبل التعاون بين البلدين.

الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة المغرب بسبب ما زعمته بالتدخل المغربي في شؤونها الداخلية.

جيش إريتريا يدخل إثيوبيا..وتحذير شديد اللهجة من أمريكا والاتحاد الأوروبي لأبي أحمد

حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إثيوبيا، بعد دخول قوات من جيش إريتريا إلي إقليم تيجراي، واشتعال الصراع مرة أخري، حيث أودت الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر بحياة الآلاف.

رويترز: بايدن أبلغ مجموعة السبع باحتمال تمديد مهمة قواته في أفغانستان

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ زعماء مجموعة السبع باحتمال تمديد مهمة قواته في أفغانستان.

أول تعليق من الجامعة العربية على قطع علاقات الجزائر بالمغرب

أعرب أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب اعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ؛ و دعا البلدين الي ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

شاهد..فيضانات عارمة تدمر أجزاء كبيرة من جدار ترامب العازل علي حدود المكسيك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بحدوث أضرارا كبيرة بالجدار العازل علي حدود المكسيك جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، وهو الجدار الذي أقامه رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.

قدر محتوم.. أول رد من المغرب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر

علق رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وساطة مجددة.. الجزائر تعلن استعدادها لحل أزمة سد النهضة

وجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، رسالة جديدة بشأن ملف سد النهضة، وذلك بعد أن دخلت الجزائر على خط الأزمة والوساطة.