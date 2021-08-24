شاهد..فيضانات عارمة تدمر أجزاء كبيرة من جدار ترامب العازل علي حدود المكسيك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بحدوث أضرارا كبيرة بالجدار العازل علي حدود المكسيك جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، وهو الجدار الذي أقامه رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، نشرت صحيفة أمريكية صورا توثق الضرر الذي لحق بالجدار جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقة سان برناردينو في ولاية أريزونا.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجانب من الجدار في حالة سيئة بعد هطول الأمطار الموسمية الصيفية التي حطمت البوابات.

أضرارا بالجدار العازل علي حدود المكسيك جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

ولفتت منظمة غير حكومية إلى أنه تم في هذا الموقع فقط تحطيم 6 بوابات، إضافة إلى تأثر بوابات أخري بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

واتهمت الصحيفة الرئيس السابق بتجاهل القوانين البيئية الأساسية وتحذيرات الخبراء خلال تنفيذه مشروع إقامة الجدار.

وتم حتى الآن بناء حوالي 727 كيلومترا من الجدار لكن الرئيس الحالي، جو بايدن، جمد تنفيذ هذا المشروع.