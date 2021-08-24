عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: الأمم المتحدة وافقت على سحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من أبيي‎

قوات حفظ السلام الإثيوبية
قوات حفظ السلام الإثيوبية في أبيي‎

أعلن السودان، يوم الثلاثاء، موافقة الأمم المتحدة على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية المتواجدة في منطقة ”أبيي“ المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الثلاثاء، أن ”مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، عقدت مساء أمس الإثنين اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، حيث تم الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة المؤقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة أشهر المقبلة؛ بناء على طلب السودان“.

حمدوك: نهتم بقيم المواطنة والتنمية المتوازنة في السودان

السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب القوات الإثيوبية من "يونيسفا"

وشارك في الاجتماع الافتراضي، أيضا كل من وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي أتول كاري.

وأضافت ”سونا“ أن الوزيرة السودانية تعهدت بـ ”تسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة“.

ونشرت بعثة حفظ السلام، في أبيي (يونيسفا) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 2011، عقب استقلال جنوب السودان عن السودان.

وكان من المفترض إجراء استفتاء في المنطقة ليقرر مواطنوها إلى أي من البلدين يريدون الانضمام، لكن الخلافات بين الخرطوم وجوبا حول من يحق له التصويت حالت دون إجراء الاستفتاء في 2011.

وتضم القوات الإثيوبية، حسب موقع بعثة يونيسفا، 3158 جنديا وسبعة أفراد من الشرطة، من إجمالي 4190 عدد أفراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا؛ بسبب الخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية التي يدعي البلدان تملكها، وقد أعاد الجيش السوداني نشر قواته فيها، في  نوفمبر الماضي.

هذا فضلا عن الخلاف بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى، حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.

وكان موقع ”سودان تربيون“ ذكر أن ”الأمم المتحدة أبلغت الحكومة السودانية الإثنين، بموافقتها على سحب القوات الإثيوبية التي تعمل على مراقبة الأوضاع في منطقة أبيي“.

وبحسب الموقع ذاته، ”كانت الخرطوم قد التمست من الأمم المتحدة في أبريل الماضي، سحب القوة الإثيوبية من البلدة الحدودية، باعتبار أن أديس أبابا لم تعد طرفا محايدا“.

وتقول الخرطوم، إنه ”لا يمكن قبول انتشار القوات الإثيوبية في العمق الاستراتيجي للسودان، بينما تحتشد القوات الإثيوبية على الحدود الشرقية“، وفقا لـ“سودان تربيون“.

السودان الأمم المتحدة قوات حفظ السلام اثيوبيا أيبي

ترشيحاتنا

تنسيق الكليات 2021.. تفاصيل مصروفات جامعة الملك سلمان الدولية بالأرقام

سرقوا التوك توك ودبحوه.. أسرة شهيد لقمة العيش بالدقهلية تروي تفاصيل مقتله..فيديو

حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين بقانون السايس

الرئيس السيسي وتطوير التعليم .. من هنا تبدأ قضية تشكيل وعي الأمة

أمن الساحل الأفريقي واتفاقيات ثنائية.. تفاصيل مباحثات شكري مع وزير خارجية سيراليون

تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

حكم الزوجة التي تفضل أهلها على أهل زوجها ..الإفتاء تجيب

الصحة: إجراءات قانونية أول سبتمبر ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا

السعودية تكشف عن حدث أثري كبير.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ