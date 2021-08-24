حملات تحريض مغرضة.. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة المغرب بسبب ما زعمته بالتدخل المغربي في شؤونها الداخلية.

وحسب "النهار" الجزائرية، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن المواقف التي أبدتها الجزائر موثقة تاريخيا وأظهرت تمسكها برفض التدخل في الشأن الداخلي للمغرب.

وقال لعمامرة أن أجهزة الأمن والدعاية المغربية تشن حربا دنيئة ضد الجزائر وشعبها وقادتها وتطلق حملات إشاعات مغرضة وتحريض".

وأوضح لعمامرة أن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين".

وتابع لعمامرة:"لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر".

و ندد لعمامرة بـ"الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة"، بدعم "مايسمى استقلال شعب القبائل".

وواصل أن المملكة المغربية جعلت من أراضيها قاعدة خلفية لاعتداءات ممنهجة ضد الجزائر".

واعتبر لعمامرة أن التهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي من المغرب تجاه الجزائر كانت بتحريض من الرباط.