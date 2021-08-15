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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط إجراءات احترازية.. وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج السعودية

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية، عقب التعليق المؤقت لقبول المعتمرين من الخارج، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

 

ووفق صحيفة عكاظ تأتي مرحلة قبول طلبات معتمري الخارج تدريجياً، بعد أن تم فتح المجال أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لأداء المناسك.

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وتعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج، وتحديث قائمة الدول المسموح بالقدوم المباشر منها إلى المملكة، والتي تتم من جهة الاختصاص في المملكة، حسب المنحى الصحي في بلد المعتمر وتطبيق الإجراءات الوقائية.

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