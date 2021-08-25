تعليق جديد من السعودية بشأن الأوضاع في أفغانستان

قالت المملكة العربية السعودية، إنها تتابع الأحداث الجارية في أفغانستان باهتمام، مُعربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت ممكن.

وأعرب المندوب الدائم للمملكة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, عن أمل السعودية في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

وأوضح أن السعودية تأمل "أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات".

ودعا الواصل الأطراف الأفغانية إلى "العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

‎وأكد مندوب السعودية بجنيف أن المملكة تؤيد جهود إحلال السلام بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقرّرها بنفسه دون تدخل من أحد.

كان البنك الدولي قرر وقف صرف أموال في أفغانستان، موضحا أنه يراقب عن كثب الوضع في البلد بعد أن سيطرت عليه حركة طالبان.