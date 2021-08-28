عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تحقيق الميدالية الخامسة.. ترتيب مصر في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

طوكيو 2020
طوكيو 2020

توج محمد صبحي نجم رفع الأثقال بـ الميدالية البرونزية في منافسات 80 كجم بعدما رفع وزن 212 كج في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

 

وتعد تلك الميدالية هي الخامسة لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020 من رفع الأثقال.

 

وتحتل مصر حتي الان المركز الـ39 من أصل 55 دولة مشاركة في ترتيب الدول الاكثر حصدا للمياداليات في دورة الالعاب البرالمبية طوكيو 2020 .

 

ومن المتوقع أن تحقق البعثة المصرية العديد من الميداليات خلال الايام المقبلة من دورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020 .

ونعرض لكم ميداليات مصر في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 : 

  • حققت مصر 5 ميداليات متنوعة منها 4 فضية و1 بورنزية

 

شريف عثمان 

  • حقق البطل المصري شريف عثمان فضية منافسات رفع الأثقال وذلك في منافسات وزن 59 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.
  • واستطاع “شريف ” رفع ثقل وزنه 187  ليحقق الميدالية  الأولى لمصر  في بارالمبياد طوكيو  ويضيف الميدالية الرابعة له في تاريخه البارالمبي حيث توج من قبل بثلاث ميداليات ذهبية خلال دورات بيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

 

محمود صبري 

  • توج اللاعب محمود صبري بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 72 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.
  • حيث رفع ثقل قدره 185 كجم في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 192 كجم في المحاولة الثانية؛ قبل أن ينجح في رفع ثقل قدره 191 كجم في آخر المحاولات.

 

رحاب رضوان 

  • حققت رحاب رضوان فضية  منافسات وزن -50 كجم في رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها اليابان خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر .
  • واستطاعت البطة المصرية رفع ثقل 120كجم لتحطم الرقم البارالمبي وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

 

فاطمة عمر 

  • توجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر بـ الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.
  • وتعد تلك الميدالية هي السادسهة لـ فاطمة عمر في مشوارها الأوليمبي.

 

محمد صبحي 

  • كما توج محمد صبحي نجم رفع الأثقال بـ الميدالية البرونزية في منافسات 80 كجم بعدما رفع وزن 212 كج في بارالمبياد طوكيو 2020.
     

علي مدار التاريخ 

تعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

 

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

 

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و4 برونزيات.


الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

البارالمبية طوكيو 2020 دورة الألعاب البارالمبية الألعاب البارالمبية دورة طوكيو

ترشيحاتنا

طارق حامد محتفلا بحصد الدورى: بطولة استثنائية.. ومهمة لم تكن سهلة

227 مليون دولار قيمة واردات مصر من الثلاجات والغسالات والتليفزيونات خلال 2021

بيان عاجل من الكويت حول استهداف المنطقة الحدودية مع العراق بصواريخ

أول تعليق لـ فاطمة عمر عقب التتويج بفضية رفع الأثقال في بارلمبياد طوكيو

رغم الاهتمام الفرنسي بضمه.. وجهة مفاجئة لـ مصطفى محمد

دراسة: الصين تنتج لقاحا جديدا يستطيع مواجهة متحور دلتا.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السودان: نهر الدندر يخرج من مجراه الطبيعي ويقترب من الفيضان

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

عقوبات مغلظة في انتظار شيكابالا بعد واقعة الاحتفال بالدوري

تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد انطلاق وتقديم المرحلة الثانية في الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تجديد الخطاب الديني (٢)

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وهم كليات القمة

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ