بعد تحقيق الميدالية الخامسة.. ترتيب مصر في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو

توج محمد صبحي نجم رفع الأثقال بـ الميدالية البرونزية في منافسات 80 كجم بعدما رفع وزن 212 كج في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتعد تلك الميدالية هي الخامسة لمصر في بارالمبياد طوكيو 2020 من رفع الأثقال.

وتحتل مصر حتي الان المركز الـ39 من أصل 55 دولة مشاركة في ترتيب الدول الاكثر حصدا للمياداليات في دورة الالعاب البرالمبية طوكيو 2020 .

ومن المتوقع أن تحقق البعثة المصرية العديد من الميداليات خلال الايام المقبلة من دورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020 .

ونعرض لكم ميداليات مصر في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 :

حققت مصر 5 ميداليات متنوعة منها 4 فضية و1 بورنزية

شريف عثمان

حقق البطل المصري شريف عثمان فضية منافسات رفع الأثقال وذلك في منافسات وزن 59 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

واستطاع “شريف ” رفع ثقل وزنه 187 ليحقق الميدالية الأولى لمصر في بارالمبياد طوكيو ويضيف الميدالية الرابعة له في تاريخه البارالمبي حيث توج من قبل بثلاث ميداليات ذهبية خلال دورات بيكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.

محمود صبري

توج اللاعب محمود صبري بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 72 كجم، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

حيث رفع ثقل قدره 185 كجم في المحاولة الأولى، وفشل في رفع ثقل قدره 192 كجم في المحاولة الثانية؛ قبل أن ينجح في رفع ثقل قدره 191 كجم في آخر المحاولات.

رحاب رضوان

حققت رحاب رضوان فضية منافسات وزن -50 كجم في رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي تستضيفها اليابان خلال الفترة بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر .

واستطاعت البطة المصرية رفع ثقل 120كجم لتحطم الرقم البارالمبي وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

فاطمة عمر

توجت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر بـ الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتعد تلك الميدالية هي السادسهة لـ فاطمة عمر في مشوارها الأوليمبي.

محمد صبحي

كما توج محمد صبحي نجم رفع الأثقال بـ الميدالية البرونزية في منافسات 80 كجم بعدما رفع وزن 212 كج في بارالمبياد طوكيو 2020.



علي مدار التاريخ

تعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية ب 45 رياضي بواقع 34 لاعب و 11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و 5 فضيات و4 برونزيات.



الجدير بالذكر أن البعثة المصرية تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.