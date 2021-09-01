إطلاق سلسلة دورات تدريبية في ألسن عين شمس

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة.

وتعقد الدورات خلال شهر سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني توما مدير الوحدة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الدورات هي: دورة الترجمة العامة في اللغة الإنجليزية من وإلى العربية (تعقد الدورة بمعامل الكلية)، دورة المحادثة في اللغة الإنجليزية - المستوى الثاني / الثالث (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة القواعد العامة في اللغة الإنجليزية (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة كتابة المقال الأكاديمي في اللغة الإنجليزية ( بمعامل الكلية )، دورة التأهيل لامتحان الـ TOEFL - الخاص بجامعة عين شمس - (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة في الـ IELTS (تعقد الدورة بمعامل الكلية )، دورة القواعد العامة و المحادثة في اللغة الفرنسية ( تعقد الدورة أونلاين )، دورة القواعد العامة في اللغة الاسبانية ( تعقد الدورة أونلاين )، دورة القواعد العامة في اللغة الألمانية ( تعقد الدورة أونلاين ).

الجدير بالذكر أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، تدشينها ثماني برامج للساعات المعتمدة، للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة قامت بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكلية و افتتاح قاعات جديدة مزودة بأحدث التقنيات الرقمية العالمية و ذلك لاستقبال الدفعات الجديدة من طلاب الثانوية العامة و الشهادات المعادلة بثمان برامج للساعات المعتمدة.

كما أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للإرتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تقدم الكلية برنامج الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بالتعاون مع جامعة سالامانكا بأسبانيا.

و أوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

مشيرة إلى أن البرامج الجديدة هي: 1- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

2- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

3- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

4- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية.

5- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية.

6- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

7- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

8- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.