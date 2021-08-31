تنسيق المرحلة الثانية 2021.. كل ما تريد معرفته عن إرشادات كتابة الرغبات

تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، انطلق منذ قليل رسميا بدء تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول حيث أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.7% والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.5 .

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021

بدأ تسجيل الرغبات بمعامل الجامعات الحكومية للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والتي تستمر حتى 4 سبتمبر 2021 ضمن طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الأول ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.

خطوات لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية 2021



1- الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني هنا.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3- إدخال الطالب أو الطالبة الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

ارشادات كتابة الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021

يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص هنا بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

كليات قمة بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021



كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 وجاءت كما يلي :

شعبة علمي علوم

طب بيطري

تمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الالسن

الاعلام

شعبة علمي رياضة

كليات الهندسة ببعض الجامعات

الحاسبات والمعلومات ببعض الجامعات

الذكاء الاصطناعي ببعض الجامعات

التخطيط العمراني ببعض الجامعات

فنون جميلة عمارة ببعض الجامعات

الجامعات التكنولوجية ببعض الجامعات

شعبة الادبي

الاقتصاد والعلوم السياسية ببعض الجامعات

الألسن ببعض الجامعات

الإعلام ببعض الجامعات

كليات التربية ببعض الجامعات

كليات الآداب (انتظام وانتساب) ببعض الجامعات

كليات الحقوق (انتظام وانتساب) ببعض الجامعات

كلية السياحة والفنادق ببعض الجامعات

كليات الخدمة الاجتماعية ببعض الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

لأول مرة منذ سنوات طويلة تصل كليات القمة لهذه المجاميع وكانت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات، الحد الأدنى لكلية الطب البشري 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعي 88.54% الصيدلة 88.53%، بينما يوجد لطلاب الشعبة الهندسية أماكن شاغرة المرحلة الثانية بكليات الهندسة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

35 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية 2021

كما كشف السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى و ، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمي بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.