تنسيق المرحلة الثانية 2021.. أماكن مضمونة في هذه الكليات للشعبتين

يبدأ غدا رسميا المرحلة تنسيق المرحلة الثانية 2021 ، وينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة مؤشرات المرحلة الثانية لمعرفة مصيرهم .

تنسيق المرحلة الثانية 2021 كليات متاحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه يوجد اماكن شاغرة من كليات القمة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 وجاءت كما يلي :

شعبة علمي علوم

كليات طب بيطري

كليات تمريض

كليات العلوم

كليات الزراعة

الجامعات التكنولوجية

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الذكاء الاصطناعي

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الألسن

كليات الاعلام

شعبة علمي رياضة

كليات الهندسة

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الذكاء الاصطناعي

كليات التخطيط العمراني

كليات فنون جميلة عمارة

كليات الجامعات التكنولوجية

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الألسن

كليات الإعلام

كليات التربية

كليات الاداب (انتظام وانتساب)

كليات الحقوق (انتظام وانتساب)

كلية السياحة والفنادق

كليات الخدمة الاجتماعية

تنسيق المرحلة الثانية 2021

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021



يبدأ خلال ساعات أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 والتي تستمر حتى 4 سبتمبر 2021 ضمن طلاب الثانوية العامة الناجحين ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.

خطوات لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية 2021

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني هنا.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3- إدخال الطالب أو الطالبة الرغبات بالترتيب حسب رؤيته الخاصة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

تسجيل الرغبات بـ تنسيق المرحلة الثانية 2021

يقوم الطالب بالدخول إلي موقع تنسيق الثانوية العامة 2021 المحدد أو هذا الرابط الخاص بتنسيق الكليات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يريده مع ضرورة وذلك مع مراعاة القواعد التالية:-

يقوم الطالب بتحديد الطالب أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.

يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.

لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.

يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.

يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.

إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات، وقال: إن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 90.73% وطب الأسنان 90.24% .

وأضاف وزير التعليم العالي، أن العلاج الطبيعي 88.54% الصيدلة 88.53%، بينما يوجد لطلاب الشعبة الهندسية أماكن شاغرة المرحلة الثانية بكليات الهندسة.

تنسيق المرحلة الثانية 2021

استنفاذ رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد طلاب استنفذوا رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى حيث لا توجد حالات استنفاذ رغبات ضمن طلاب هذه المرحلة.

وبدأ مكتب تنسيق الجامعات 2021 في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 21/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 26/8/2021 ولمدة ستة أيام.



وانهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الاولي من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالي:-



الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني هنا :



* الشعب العلمية 254.5 درجة فأكثر أي بنسبة 62.07% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية 186618

* الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 % لأقل من 269.5 درجة 56404

الإجمالي 243022

و تبدأ أعمال هذه المرحلة من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 حتي يوم السبت الموافق 4/9/2021 لمدة خمسة أيام.



وقد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي :-

● التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

● بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (119058) طالب في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل .

● يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي و الثانية.

● سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.