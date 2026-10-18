فيات توبولينو ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الاختراعات لعام 2026

أدرجت سيارة فيات توبولينو (Fiat Topolino) ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل الاختراعات لعام 2026، وذلك في فئة التصميم، لتحصد تقديرًا دوليا بفضل رؤيتها المتميزة للتنقل داخل المدن.

وبفضل الجمع بين التصميم الإيطالي الأيقوني في فيات توبولينو، وبساطة التنقل الكهربائي، والعملية في الاستخدام اليومي، تجسد توبولينو طموح علامة فيات لتقديم حلول تنقل أكثر سهولة ومتعة، وأكثر ارتباطا باحتياجات الحياة اليومية.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، تتمتع توبولينو بشخصية لافتة، إذ تعيد تقديم أحد الأسماء الأكثر شهرة في تاريخ فيات برؤية عصرية تناسب جيل جديد، وتمنحها أبعادها المتناسقة وتصميمها الإيطالي المميز وتفاصيلها المدروسة تجربة تنقل يومية بسيطة وممتعة داخل المدن.

فمن أبعادها المدمجة إلى سهولة الشحن، وصولا إلى إصدار Dolcevita المكشوف، يعكس كل عنصر فيها فلسفة تصميم تركز على المتطلبات الأساسية للحياة الحضرية.



ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع تنامي النجاح التجاري لتوبولينو في مختلف أنحاء أوروبا، فبعد تصدرها سوق المركبات الكهربائية رباعية العجلات الخفيفة في أوروبا خلال عام 2025، واصلت توبولينو الحفاظ على ريادتها خلال عام 2026، محققة أداء قوي في أسواق رئيسية، من بينها إيطاليا وألمانيا وهولندا والنمسا وسويسرا، فضلا عن تصدرها السوق الفرنسية منذ يوليو الماضي.



ويؤكد هذا النجاح جاذبية مفهوم جديد للتنقل الكهربائي يجمع بين العملية والتكلفة المناسبة والتصميم الذي يثير المشاعر ويمنح السيارة طابع مميز.

وقال أرنو بيلوني، الرئيس التنفيذي لعلامات فيات وأبارث ولانسيا، والرئيس التنفيذي للتسويق في أوروبا لدى مجموعة ستيلانتس: "تثبت توبولينو أن أصغر المركبات يمكن أن تحمل فكرة كبيرة، ولطالما آمنّا في فيات بأن التنقل يجب أن يكون مصدرًا للحرية والمتعة.

وتقدم توبولينو هذه الفلسفة لجيل جديد، من خلال الجمع بين سحر التصميم الإيطالي وحل عملي وذكي يلبي احتياجات الحياة اليومية، وإن اختيار مجلة TIME لهذا التوجه هو تقديرًا يستحقه، ومصدر فخر كبير لنا جميعًا، كما يمثل إشادة رائعة بالإبداع الذي طالما ميّز علامة فيات".

ولإعداد قائمتها السنوية لأفضل الاختراعات، تستقبل مجلة TIME الترشيحات من محرريها ومراسليها حول العالم، إلى جانب الترشيحات المقدمة عبر طلبات المشاركة الإلكترونية. ويجري تقييم كل ابتكار وفق مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل الأصالة، والفاعلية، والطموح، والأثر.