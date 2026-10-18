الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 مواطنين في سقوط مقذوف على موقع سكني بنجران

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم إصابة 6 مواطنين، وأضرار مادية جراء سقوط مقذوف على موقع سكني في مدينة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن الدفاع المدني في مدينة نجران باشر، اليوم سقوط مقذوف معادٍ تم إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي على موقع سكني، نتج عنه إصابة 6 مواطنين، وحدوث أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.