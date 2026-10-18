بعد مناقشات تفويض الرئيس.. ماذا تنص لائحة مجلس النواب بشأن عقد الجلسات السرية؟

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسة سرية لمناقشة تفويض القوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم لدعم المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال النائب مصطفى بكري، إن استمرار جلسات مجلس النواب لمدة يومين إضافيين يرجع إلى وجود عدد كبير من النواب طالبي الكلمة، مشيرًا إلى احتمالية التصويت على تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن جلسات المجلس تستمر اليوم وغدًا وبعد غد، لمناقشة تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالات التي تُعقد فيها الجلسات السرية، ومن بينها نظر أمر الحرب أو إرسال قوات من القوات المسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية.

ماذا تنص لائحة مجلس النواب بشأن الجلسات السرية؟

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور ، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.