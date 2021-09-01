هل يغفر الله الذنب بعد كل مرة أقلع عنه وأتوب؟.. الإفتاء توضح

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تبارك وتعالى يغفر للعبد التائب مهما ارتكب من ذنوب، طالما أنه أقلع عن هذا الذنب واستغفر المولى عز وجل، لافتا إلى أن العبد لو كرر الوقوع في نفس الذنب فعليه في كل مرة يتوب إلى الله ويستغفره ويعقد العزم على عدم العودة مرة أخرى لهذا الذنب.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء مضمونه: أقع في الذنب وبعدها استغفر الله وأتوب ثم أقع مرة أخرى وأتوب وهكذا مرارًا وتكرارًا، هل يغفر لي الله في كل مرة؟”.

وأضاف "عويضة" أن العبد في حالة توبة دائمة ولو تكرر منه الذنب، ولكن بشرط ألا يقبل على الذنب تلاعبا، بمعنى أنه يقدم على الأفعال التي بها ذنوب ويبرر لنفسه أنه سوف يتوب ويغفر له الله، في هذه الحالة لا تقبل التوبة، لافتا إلى أن العبد الذي يذنب ثم يقلع عن الذنب ويتوب عليه ان يخجل من كرم ربه ومغفرته والمحاولة على عدم الوقوع في الذنب مرة أخرى.

دعاء التوبة من الذنوب



ربنا أغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد.

ربنا أغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين.

ربنا أتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة.

ربنا أغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا أنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين أمامًا، رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائنا.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأنى من المسلمين.