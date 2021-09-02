الشرقية خلال ٢٤ ساعة.. المحافظ يفتتح مركز عمليات المحافظة ويقرر النزول بدرجات القبول بالمدارس الفنية ويتفقد أعمال التطوير بالديوان

شهدت محافظة الشرقية خلال ال 24 ياعة الماضية عدد من الأحداث الهامة والتي كان من أبرزها مايلي..

محافظ الشرقية يفتتح مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد بالديوان العام

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز عمليات محافظة الشرقية الجديد بديوان عام المحافظة ، والذي يحتوى على غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية ومتابعة ميكنة البيانات الرئيسية بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والعقيد أحمد رمزي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والدكتور إيهاب العزازي المشرف العام علي المراكز التكنولوجية والدكتور مجاهد حسن ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

قدم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ عرضاً توضيحياً لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن آلية العمل داخل مركز عمليات المحافظة وتمت الإشارة إلى أن المركز يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن (الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح) وجاري العمل على إستكمال باقي المراكز تدريجياً داخل المحافظة ، كما تقوم الغرفة بمتابعة البيانات الرئيسية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف نائب المحافظ أن المركز يضم منصة لبوابة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التخطيط لرفع بيانات مشروعات حياة كريمة أولاً بأول وكذلك منصة للبوابة الجغرافية لمحافظة الشرقية وهي عبارة عن منظومة تتيح للمواطنين والعاملين والقيادات متابعة كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحافظة ، كما يحتوي مركز العمليات على غرفة تجميع بيانات مركزية (datacenter) والذي يقوم بتخزين ومعالجة جميع البيانات داخل محافظة الشرقية عن طريق المنظومات والتطبيقات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي داخل المحافظة ، بالإضافة إلى شاشة لقياس مؤشرات الأداء تربط بين المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات الرئيسية.

أشاد محافظ الشرقية بمركز عمليات المحافظة والذي يأتي تفعيلاً لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، متمنياً لفريق العمل التوفيق والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

بعد تعدي عليه لأكثر من 30 عام ..تنفيذ إزالة فورية للتعديات علي مدخل ميت ربيعة بنطاق مركز بلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة شكاوي المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ ازاله فورية لحاله تعدي من قبل احد المواطنين منذ ٣٠ عام علي مدخل قريه ميت ربيعه بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وعلي الفور ، شنت رئاسه مركز ومدينه بلبيس حملة مكبرة بالتنسيق مع رئيسة الوحدة المحلية بأولاد سيف لإزاله التعديات الواقعه علي مدخل قريه ميت ربيعه بنطاق الوحدة المحلية والواقعة منذ ٣٠ عام، كما قامت الحملة برد الشئ لاصله وإنهاء مشكلة التوسعات الخاصة بمزلقان قرية ميت ربيعة بعد إنهاء إجراءات الفصل المساحي.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابه لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت والتي استمرت معاناتهم منذ ٣٠ عام لوقوع تعديات على مدخل القرية.

وكان واتس آب محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من أهالي قرية ميت ربيعه ضد أحد المواطنين لقيامه بالتعدي على مدخل القريه،، ليأمر المحافظ رئيس المركز بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد بالتنسيق مع الوحدة المحلية وتطبيق القانون على المتعديين دون تهاون .

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الصيانه والترميم والتطوير ورفع الكفاءة الجاريه بمبني الديوان العام

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أعمال ترميم وصيانة ورفع كفاءة وتطوير مبنى الديوان العام الجارية تأتي في إطار الحرص على سلامة العاملين والمترددين على الديوان العام لإنهاء مصالحهم ، وتنفيذاً لخطة تطوير المؤسسات الحكومية وتماشياً مع أعمال التنمية التي تشهدها محافظة الشرقية .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لأروقة الديوان العام للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال الصيانة الجارية بالمبنى.

بدأ محافظ الشرقية جولتة بتفقد الأعمال النهائية بالبدروم للتأكد من الإنتهاء منها حيث شملت تفريغ وصب بلاطات جديدة للسقف والإنتهاء من جميع الأعمال ومعالجة الكمرات الأساسية للمبني بعمل تزريع حديد جديد وصب خرسانة على الجزء الحديدي الذي تم الإنتهاء منه .

كما توجه المحافظ لتفقد مكاتب العاملين بالدور الأول وصولاً للطابق الخامس موجهاً بسرعة الإنتهاء من أعمال المعالجة اللازمة للجدران القديمة بدورات المياه والبدء فوراً في إعادة رفع كفائتها تماشياً مع الشكل الجديد للمبنى ، مشدداً علي سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمبني طبقاً للمدة الزمنية المحددة مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والإلتزام بالمواصفات المحددة .

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومسئول الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال.

النزول للمرة الثانية بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني (صناعي – تجاري – زراعي)

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني (صناعي – تجاري – زراعي) للعام الدراسي 2021 / 2022 م للمرة الثانية , بحيث يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح المحافظ أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بلغ 115132 طالب وطالبه حضر منهم 114466 طالب وطالبه ونجح منهم 93689 طالب وطالبه واعداد الطلبة اللذين تقدموا لاداء امتحانات الدور الثاني 21443 طالب وطالبه نجح منهم 18000.

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للغاز (مودرن جاز)

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاز) لمتابعة نسب تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمراكز ومدن المحافظة، بإعتباره أحد البدائل الهامة لإستخدام الطاقة النظيفة في حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق والمهندس عمرو راشد مدير مناطق الزقازيق، ومدير عام المشروعات ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومهندسي شركة الغاز .

أطلع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي محافظ الشرقية علي خطة تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل طبقا للجدول الزمنى المحدد في كل مركز ومدينة وذلك بعد دمج الثلاث شركات «سيناء للغاز، غاز الأقاليم، غاز القاهرة» طبقاً لخطة الدولة لدمج الكيانات العاملة بقطاع البترول، بهدف تحقيق المستهدف العام لتوصيل الغاز الطبيعي لجميع المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم , لافتا الي أن إجمالي عدد المتعاقدين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ ٤٢٨ الف و٥١٣ مواطن لتوصيل الخدمة لهم.

وحفاظاً على الحالة العامة للطرق والمال العام قرر محافظ الشرقية إلزام الشركة الحديثة للغاز الطبيعي برد الشيء لأصله مشيرا إلى أن استلام الأعمال ستتم بمعرفة مكتب استشاري معتمد من وزارة النقل أو من خلال التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كجهة استشارية وذلك لإستلام أعمال رد الشيء لأصله وتسليمها لمديرية الطرق .

أكد محافظ الشرقية على أهمية الحفاظ علي الطرق بإعتبارها أحد الروافد الهامة للتنمية، مؤكداً أنه لن يسمح بإحداث عيوب في الطرق التي تم رصفها وذلك بعد إجراء اعمال الحفر لمد شبكات الغاز الطبيعي حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن تكلفة شبكة الطرق خلال الثلاث سنوات الماضية تخطت المليار جنيه , وقال أن المحافظة تعمل لصالح المواطن وتسعي جاهدة لتوفير طريق سليم يسير عليه.

وفي نهاية اللقاء أهدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده في تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بمراكز ومدن المحافظة.