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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لرئاسة قطاع الإنتاج الثقافي

خالد جلال
خالد جلال

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال، وتوليته رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى لمدة عام آخر .

من جانبه وجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يفتخر بهذه الثقة التى تدفعه لبذل المزيد من الجهد والوقت فى العمل، للمساهمة فى تحقيق أهداف الوزارة التى تسعى دائما إلى إيجاد حراك ثقافى وفنى على أعلى مستوى، ووصول الثقافة والفن لكل ربوع مصر  .

حصل خالد جلال على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عيينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة، وتولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015 .

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وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 بنسخته الثالثة، وبعد قيامه بإخراج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019، والذى وصفه جلال بأنه "تكريم التكريمات"، كما حصل المخرج خالد جلال، علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية، وأيضا عدد من التكريمات لأشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية .

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خالد جلال قطاع شئون الإنتاج يناس عبد الدايم

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