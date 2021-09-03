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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحزام الذهبي.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة برفقه والدتها

هنا الزاهد برفقه
هنا الزاهد برفقه والدتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة برفقه والدتها، اثناء ضيافتهم في برنامج “معكم” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت هنا الزاهد مرتدية جامبسوت باللون الأبيض، بينما ارتدت والدتها فستان باللون الأسود، مع حزام باللون الذهبي، في عدة لقطات لهم سويًا من البرنامج.

 

وعلقت هنا الزاهد علي الصور كاتبة: “صورة الحزام الدهبي أهي”.

 

وتحدثت هنا الزاهد عن حبها لـ زوجها الفنان أحمد فهمي، و قيامها ببطولة عمل فنى و دور زوجها فى مساندتها، كما تحدثت عن لحظات مؤثرة فى حياتها بداية من إصابتها بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل حلوة الدنيا سكر، و إصابة والدتها بالمرض الخبيث وبكائها على الهواء.

 

قالت الفنانة هنا الزاهد، إن زوجها الفنان أحمد فهمى كان له موقف غريب معها بعد إصابتها بفيروس كورونا، قائلة : " لما جالى كورونا قالى أبعدي عنى.. وسابنى أروح عن ماما".


وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها كانت تتمنى وقوف زوجها معها، معلقة : " لو كان جاله كورونا كنت هفضل معاه و مش هسيبه".


ولفتت هنا الزاهد، إلى أن إصابتها بكورونا كان فى مسلسل حلوة الدنيا سكر.

 

بكاء هنا الزاهد بسبب مرض والدتها

 

وبكت الفنانة هنا الزاهد، خلال حديثها عن والدتها، وإصابتها بـ “المرض الخبيث”، وقالت هنا “كنت بصور عمل فني، وأختي اتصلت بي وقالت لى ماما تعبانة ومصابة بـ”مرض الخبيث".

 

وأضافت الفنانة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن والدتها كانت ترفض إجراء العملية، لكن بعد حديث معها، وافقت وقامت بعمل العملية.

 

ولفتت هنا الزاهد، إلى أن الجمهور يشاهد الفنان وهو يضحك فقط، ولكن لا يعلم كم المشكلات، والضغوط الداخلية.

 

وبكت والدة الفنانة هنا الزاهد “مدام شيرين”، خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، واسترجاع لحظات فرح ابنتها هنا، قائلة :" بكيت فى فرح هنا عشان ماكنتش متوقعة انهم هيسبوني".


وأضافت والدة هنا الزاهد، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تظهر لأول على التليفزيون، مؤكدة أنها سعيدة بالظهور مع منى الشاذلي.

 

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد برنامج “معكم” منى الشاذلى والدة الفنانة هنا الزاهد

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