أخبار الفن| عزاء الفنان ماهر سليم.. انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا.. استمرار محمود حميدة رئيسا شرفيا لـ مهرجان الأقصر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها فى السطور التالية

أشرف زكي أول الحاضرين.. عزاء الفنان ماهر سليم

أقامت أسرة الفنان الراحل ماهر سليم عزاء اليوم بمسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأحمد حلاوة وغيرهم.

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لرئاسة قطاع الإنتاج الثقافي

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتجديد الثقة للمخرج خالد جلال، وتوليته رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى لمدة عام آخر .

حسن شاكوش في العلمين دون غناء | تفاصيل

تواجد الفنان حسن شاكوش أمس بمدينة العلمين ولكنه لم يستطع الغناء بسبب قرار إيقابه من نقابة الموسيقيين لمدة 30 يوما، وأكتفى بالتفاعل مع أصدقاءه بالرقص والتصفيق فقط.

ستك وتاج راسك| انفعال شيرين في حفل جدة حديث السوشيال ميديا "شاهد"

حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الإجتماعى بعد عرض حفلها فى مدينة جدة ليلة أمس.

استمرار محمود حميدة رئيسا شرفيا لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

حدد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيسه ومؤسسه موعد انطلاق دورته الحادية عشرة في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022 ، وأكد رئيس المهرجان أن الدورة المقبلة سوف يتم تكريم السينما الأوغندية نظراً لنشاطها الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.