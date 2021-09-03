عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين تكشف عن أمر صادم بعد حفلتها : أدعو لأمى فى المستشفى

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خبر صادم الى محبيها بعد إنتهاء حلفها بمدينة جدة فى السعودية .

 

حيث صرحت شيرين عبد الوهاب لاحدى البرامج عقب إنتهاء حفلتها ان والدتها تمر بوعكة صحية  ادت الى نقلها الى أحدى المستشفيات  ، ولتكشف عن تفاصيل حالتها الصحية . 

 

وعلقت شيرين عبد الوهاب  قائلة : “ أدعو لوالدتى لانها فى المستشفى وعلشان كده انا متوترة ولكن غضب عنى ” . 

 

وكانت قد أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، في جدة، الذي توافد على حضوره أعداد كبيرة من الجماهير لاستقبال المطربة المصرية بعد غياب فترة طويلة عن الحفلات.

 

إطلالتان لـ شيرين عبد الوهاب في حفل جدة.. صور

شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها وزوجها حسام حبيب من حفلها في جدة

 

تفاصيل حفل شيرين


وارتدت شيرين عبد الوهاب فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض وبدت فيه مثل الأميرات، والآخر أسود اللون.

 

افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.
وكان قد توافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.

 

وحرص حسام حبيب وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها التي أشعلته بمحموعة من أشهر أغانيها منهم " مشاعر"، كتير بنعشق، وغيرهم وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

تفاوت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة بداية من 500 ريال سعودي، مرورا ب 1090  وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز.

 

تستعد شيرين خلال الفترة الماضية للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر.

 

شاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.

 

 

شيرين شيرين عبد الوهاب حسام حبيب بنات شيرين عبد الوهاب جدة

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تشعل مسرح جدة.. فيديو

قبل إحيائه اليوم.. تعرف على سعر تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

ترشيحاتنا

إعصار آيدا .. ارتفاع عدد القتلى في نيويورك إلى 41

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة وفضله؟

مرض نادر ينتشر في الهند و الخوف يسيطر على المواطنين

شاهد .. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل الجوي على سوريا

رسميا.. سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع المحترف الأمريكي "بوستيك" لخوض منافسات البطولة العربية

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

جنش يحسم الأمر بشأن الرحيل من الزمالك.. فيديو

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ