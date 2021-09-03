شيرين تكشف عن أمر صادم بعد حفلتها : أدعو لأمى فى المستشفى

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خبر صادم الى محبيها بعد إنتهاء حلفها بمدينة جدة فى السعودية .

حيث صرحت شيرين عبد الوهاب لاحدى البرامج عقب إنتهاء حفلتها ان والدتها تمر بوعكة صحية ادت الى نقلها الى أحدى المستشفيات ، ولتكشف عن تفاصيل حالتها الصحية .

وعلقت شيرين عبد الوهاب قائلة : “ أدعو لوالدتى لانها فى المستشفى وعلشان كده انا متوترة ولكن غضب عنى ” .

وكانت قد أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، في جدة، الذي توافد على حضوره أعداد كبيرة من الجماهير لاستقبال المطربة المصرية بعد غياب فترة طويلة عن الحفلات.

تفاصيل حفل شيرين



وارتدت شيرين عبد الوهاب فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض وبدت فيه مثل الأميرات، والآخر أسود اللون.

افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

وكان قد توافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.

وحرص حسام حبيب وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها التي أشعلته بمحموعة من أشهر أغانيها منهم " مشاعر"، كتير بنعشق، وغيرهم وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

تفاوت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة بداية من 500 ريال سعودي، مرورا ب 1090 وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز.

تستعد شيرين خلال الفترة الماضية للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر.

شاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في ستاد القاهرة الدولي.