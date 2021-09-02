شيرين عبد الوهاب مع ابنتيها وزوجها حسام حبيب من حفلها في جدة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة للفنانة «شيرين عبد الوهاب» مع ابنتيها وزوجها حسام حبيب من حفلها المقام حاليا بالسعودية في أحدث ظهور لهما.



افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.



وتوافد الجمهور إلى حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكان من اللافت الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.



تتراوح أسعار تذاكر الحفل من 500 ريال سعودي الى 1090ريالًا وتصل إلى 3000 ريال سعودي كما هو موضح على الموقع الخاص بالحجز.



وروجت الفنانة شيرين عبد الوهاب لحفلها بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات صيف جدة.

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع انستجرام:" اهلى واحبائى فى جدة وفى المملكة كلها وحشتونى بجد من قلبى بعد طول غياب على موعدنا باذن الله".

وعلى الجانب الآخر تستعد شيرين للانتهاء من ألبومها الجديد بحسب ما أعلنه زوجها الفنان حسام حبيب من قبل في تصريحات له، ونشره حسابها الرسمي على تويتر.



وشاركت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في مؤتمر مشروع مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

وقدمت خلال الحفل أغنيتين جديدتين هما "الحكاية" و"مصر دايماً"، في إطلالة كانت الأولى بعد أزمتها الأخيرة مع والد زوجها حسام حبيب.

وتفرض الشركة المنظمة على حضور حفل شيرين عبد الوهاب في جدة، ضرورة الحصول على اللقاح وحمل التطبيق الذي يثبت ذلك، كما يمنع حضور الأطفال أقل من 12 عاما.

وتشترط الشركة المنظمة ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية طوال ساعات الحفل، وتعقيم اليدين قبل وبعد الخروج من المكان.