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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يكافئ بهاء سلطان بعد تألقه على المسرح الرومانى

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تمكن الفنان بهاء سلطان من تصدر مؤشر البحث جوجل بعد حفلاته على المسرح الرومانى بساعات قليلة، ليكون الأمر بمثابة مكافأة من الجمهور له بعد فترة من الغياب.

 

وتأتى عودة بهاء سلطان بعد غياب طويل عن الساحة لهدة أسباب لعل أرزها هو دخوله فى خلاف حاد مع منتج البوماته مصر محروس وإحالة الامر إلى القضاء . 

عائلتي المخلصة.. بهاء سلطان يشكر جمهوره بعد حفله الأخير: انتوا السبب في كل حاجة

صور جديدة من حفل بهاء سلطان في الساحل| شاهد

وتوجه بهاء سلطان برسالة حب وشكر لجمهوره، وكتب: “الحمد الله حفله امبارح كانت مميزه اوي بالنسبه ليا عشان كنت قريب منكم اوي فعلا شكرا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقه وامل انتوا السبب الرئيسي في كل حاجه الواحد لو مر بكل حاجه مر بدعمكم بعد ربنا ان شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيره المخلصه”.

 

وكان قد تألق الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي المقام حاليا بالساحل الشمالي، في المسرح الروماني بمارينا 2.

 

وقدم بهاء سلطان في الحفل الذي يشهد حضورا جماهيريا ضخما، عدد من أغانيه الشهيرة منها الواد قلبه بيوجعه، مصمم، ويا ترى، وياللي بايع، قلبك يا حول الله وغيرها.

 

ويحضر بهاء سلطان حاليا لأغنية جديدة، انتهى من تسجيلها حديثا باسم "أنا مش بخير"، من كلمات الشاعر أحمد إبراهيم وألحان سامر أحمد، ومن المقرر طرحها عبر يوتيوب قريبا.

 

ونشر بهاء سلطان من الحفل عددا من الفيديوهات على حسابه بتطبيق إنستجرام، وبدا خلالها تفاعل الجمهور الذي تجمع منذ الساعة السادسة مساء لحضور الحفل الصيفي. 

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