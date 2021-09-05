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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بطريقة الأظرف الخمسة .. حيل يابانية لاستثمار مرتبك الشخصي | فيديو

الدكتور رأفت يوسف
الدكتور رأفت يوسف

قال الدكتور رأفت يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، إن استثمار الأشخاص لمرتبهم الشخصى لا يتعلق بالدخل سواء ثابتاً أو متغيراً ولكن تتعلق بتخطيط الدخل.

 

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة mbc  مصر، أن هناك طريقة يابانية مشهورة لاستثمار الدخل تسمى طريقة الأظرف الخمسة، فإذا كان الراتب الشهرى على سبيل المثال 1000 جنيه فيمكن تقسيم المبلغ إلى 5 أظرف كل منها يحتوي على 20% من قيمة المبلغ وهى 200 جنيه تكفى لـ 4 أسابيع من الشهر وتتبقي 200 جنيه ويتم حفظها للطوارئ والادخار في الظرف الخامس ويوضع فيه كل جنيه يفيض من الأظرف الأربعة الأخرى وبتلك الطريقة من الممكن فى نهاية الشهر أن يزيد الظرف الخامس إلى 300 جنيه أو أكثر أو إذا قل المبلغ عن ذلك وصرف مبلغ 120 من الـ 200 جنيه فإن الـ 80 جنيهاً المتبقية هى فكرة الادخار.

 

وأوضح أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، أن اليابانيين لديهم طريقة أخرى للادخار وهى أخذ أكبر عملة فى المحفظة الشخصية يوميا ووضعها فى الحصالة و فى آخر الشهر سيتكون مبلغ مالى كبير من تلك الطريقة .

اليابانين المحفظة الشخصية الراتب الشهري الادخار رأفت يوسف

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بطريقة الأظرف الخمسة .. حيل يابانية لاستثمار مرتبك الشخصي | فيديو

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