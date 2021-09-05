استعدادا للموسم الجديد.. هيثم شعبان يعلن موعد انطلاق معسكر سيراميكا كليوباترا

أعلن الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، موعد انطلاق معسكر التحضير للموسم الكروي الجديد.

وحدد هيثم شعبان، يوم الأربعاء المقبل موعدا لبدء فترة الإعداد، عبر معسكر مغلق لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، لرفع معدلات اللياقة البدنية، وانتظارًا لحسم ملف الصفقات الجديدة، والعمل على احداث التجانس بين جميع اللاعبين .

ويعكف هيثم شعبان، على عقد جلسات يومية مع الجهاز الفني المعاون من أجل التحضير للموسم الجديد، ووضع برنامج المعسكر المغلق للاعبيين.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا حصل على إجازة لمدة ١٠ أيام عقب نهاية الموسم المُنقضي.