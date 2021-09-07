حسام غالي يقترب من خوض انتخابات مجلس إدارة الأهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت اقتراب حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق خوض انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء المقبلة .

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامجه الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد : حسام غالي ضمن القائمين علي شركة النادي الأهلي لكرة القدم وحينما يقرر خوض الانتخابات سيقدم استقالته ليترشح لخوض سباق الانتخابات .

في سياق أخر كثف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من اجتماعاته خلال الساعات القليلة الماضية بهدف الإعداد للمرحلة المقبلة التي تتضمن العديد من الملفات.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن محمود الخطيب استقر بشكل نهائي علي تحديد موعد انتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لأربع مواسم.

وقال المصدر، إن الخطيب عرض الأمر في اجتماع مجلس الإدارة الأخير وتم الإتفاق علي موعد مبدئي وهو الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات.

وأضاف: "الأهلي بانتظار موقف نهائي من قبل الجهة الإدارية.. وسوف يتم الإعلان عن فتح باب الترشح في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي".

وكانت الجمعية العمومية للأهلي انتخبت مجلس محمود الخطيب لقيادة النادي في نهاية نوفمبر 2017 لمدة أربع سنوات تنتهي في نوفمبر المقبل.