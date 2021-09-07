اختطفها عمها وحاول تقديمها للجن.. قصة شيماء بنت الـ10 أعوام

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قصة الطفلة المصرية " شيماء " ، والتي اختفت من منزل والديها في قرية "الصوامعة"، التي تبلغ من العمر 10 أعوام، ومعاقة ذهنيا وحركيا .

وجاء في التقرير أن الأسرة أبلغت الأمن، وبعد تحقيقات استمرت لـ 72 ساعة كانت الصدمة أن أحدهم كان يجهز شيماء قربانا للجن .

وكانت المفاجأة أن عمها وزوجته هم من رتبوا لذلك، ظنا منهم أن ذلك سيساعد في استخراج الذهب من مقبرة أثرية ، ولكنهم شعروا بالخطر قبل أن ينفذوا مخططهما، فقررا قتلها .

وتم العثور على جثة " شيماء " مقتولة ومدفونة في بيت عمها ، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر .

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على القاتل وزوجته، كما وجاءت في التحقيقات أن دجال أقنعهم بذبح الطفلة لإخراج الذهب.