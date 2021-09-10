حملات بأحياء الإسكندرية للقضاء على الأسواق والعشوائيات

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وتابعت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتنسيق مع أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، عدد من الحملات المكبرة التي شنت للتأكد من مدي الإلتزام وعدم عودة الإشغالات بشارع المعهد الديني وشارع ٤٥ وكذلك وسوق باكوس وشارع مصطفى كامل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول حملة صباحية أسفرت عن التحفظ على (٦٣) حالة إشغال متنوعة. وشملت مناطق شارع أحمد بن حنبل الساعة وشارع احمد محسن السيوف قبلي، وشارع اديب معقد السيوف قبلي، وشارع خلف البنك الأهلي السيوف قبلي، وشارع مصطفى كامل وشارع بن سلامه دربالة وشارع خالد بن الوليد.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب حملة مكبرة بسوق الجمعة لمتابعه مدي الإلتزام بعدم إشغال الطريق العام والضوابط والاجراءات الإحترازية والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الأرض لمراعاه مسافات التباعد وعدم التزاحم.

ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع طريق ٢٦ يوليو، أبي الدرداء، الخديوي، الزهري ، الفراهدة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية وإزالة والتحفظ على عدد ٥٣ حالة إشغال متنوع .