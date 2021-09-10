عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات بأحياء الإسكندرية للقضاء على الأسواق والعشوائيات

حملات على الأسواق
حملات على الأسواق بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وتابعت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة هدى أبو كليلة، وبالتنسيق مع أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق، عدد من الحملات المكبرة التي شنت للتأكد من مدي الإلتزام وعدم عودة الإشغالات بشارع المعهد الديني وشارع ٤٥ وكذلك وسوق باكوس وشارع مصطفى كامل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

أقرأ أيضًا:

تجديد الثقة في صفاء الشريف وكيلا لوزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية

وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول حملة صباحية أسفرت عن التحفظ على (٦٣) حالة إشغال متنوعة. وشملت مناطق شارع أحمد بن حنبل الساعة وشارع احمد محسن السيوف قبلي، وشارع اديب معقد السيوف قبلي، وشارع خلف البنك الأهلي السيوف قبلي، وشارع مصطفى كامل وشارع بن سلامه دربالة وشارع خالد بن الوليد.

وقادت المهندسة سحر شعبان  رئيس حي غرب حملة مكبرة بسوق الجمعة لمتابعه مدي الإلتزام بعدم إشغال الطريق العام والضوابط والاجراءات الإحترازية والالتزام بالخطوط التي تم رسمها علي الأرض لمراعاه مسافات التباعد وعدم التزاحم.  

ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع طريق ٢٦ يوليو، أبي الدرداء، الخديوي، الزهري ، الفراهدة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية وإزالة والتحفظ على عدد ٥٣ حالة إشغال متنوع .

الاسكندرية الشباب والرياضة محافظة الاسكندرية إزالة التعديات شكاوى المواطنين وزارة الشباب والرياضة حي المنتزه الأسواق العشوائية الحملات الرقابية

ترشيحاتنا

اتحاد جدة السعودي يجدد عقد مارسيلو جروهي حتى 2023

أول تعليق من أحمد الأحمر علي تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقى لليد

كريم هنداوي: الزمالك توج بالسوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق

الاتحاد السكندرى يتعاقد مع المهاجم الغانى بنجامين بواتنج

الأردن عن تشكيل الحكومة اللبنانية: ندعم هذه الخطوة لٱمن واستقرار ٱشقائنا

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

مفاجأة في التفاصيل.. محافظ مطروح يكشف كواليس هجوم سمكة قرش على مواطن

تحذير عاجل لمصطافي رأس البر من النزول للبحر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

سمكة قرش تهاجم شخصا بالساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

استعدادات استقبال النجوم على السجادة الحمراء لحفل الدير جيست

بإطلالة أنيقة.. هبة عبدالغني تتألق في أحدث ظهور

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

فيديو جراف.. ثروته تخطت مليار جنيه.. تعرف على رحلة محمود العربي صاحب شركة توشيبا

فيديو جراف.. فقدان التذوق وصعوبة التنفس.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ