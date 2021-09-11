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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

فريق الترجي
فريق الترجي

أكد تقرير صحفي، اقتراب طه ياسين الخنيسي مهاجم فريق الترجي التونسي، من الانضمام إلى الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكرت صحفية “ المغرب” التونسية، أن إدارة نادي الترجي اقترحت على طه الخميسي تمديد عقده لموسم آخر، إلا أن الأخير رفض، وتسمك بالحصول على جميع مستحقاته، قبل اتحاذ أي خطوة.

 

وأضافت الصحيفة التونسية، أن طه الخنيسي قريب من خوض تجربة احترافية جديدة، وأن الدوري المصري هو الوجهة الأقرب للاعب.

 

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ولم تكشف الصحيفة التونسية، عن اسم النادي المصري، الذي قد ينضم الخنيسي إلى صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

يذكر أن اللاعب الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي التونسي، أبلغ إدارة نادي الترجي، الاثنين الماضي، بفسخ التعاقد من طرف واحد .

 

وكان بن غيث قد انضم إلى صفوف الترجي قادما من باراداو الجزائري في صيف 2019.

 

الترجي يتوعد عبد الرؤوف بن غيث:


وأصدر نادي الترجي التونسي، الأربعاء الماضي، بيانا رسميا، يرد فيه حيث فسخ عبد الرؤوف بن غيث، عقده مع الفريق، من طرف وحد، حيث جاء البيان كالتالي:

 

وقام اللاعب عبد الرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وقد غادر الفريق يوم الإثنين الماضي".

 

وأمام القرار التعسفي وغير الشرعي لهذا القرار المفاجئ، قررت إدارة النادي اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل".

 

ويشغل بن غيث مركز لاعب الوسط كما شارك كظهير أيمن في العديد من المباريات.

 

وشارك بن غيث مع الترجي التونسي في 70 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين.

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