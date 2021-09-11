نادية الجندى بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير.. صور

تحرص نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



ونشرت نادية الجندي،​ صوراً جديدة وهي وسط ميناء قوارب على البحر بفستان شبابي يحتوي على الكثير من الألوان تماشيًا مع فصل الصيف، وانهالت عليها التعليقات المشيدة بمحافظتها على رشاقتها وجمالها.



وشاركت نادية الجندي ، في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.



"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.