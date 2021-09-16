عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا.. حملة اعتقالات بعد تهديد بهجوم على كنيس يهودي

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أن ألمانيا أوقفت عددًا من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودي.

 

وذكر موقع "ريبابليك وورلد"، أنه تم نشر ضباط الشرطة الألمانية في مدينة هاجن أمس الأربعاء، بعد أن تم إبلاغ المسؤولين بتهديد وهجوم قد يتعرض له كنيس يهودي في المنطقة.

البحرين.. إعادة فتح كنيس يهودى للصلاة مغلق منذ الأربعينيات

خوفا من الأمراض.. أهالي حي الغفران في الغربية يشكون من انتشار القمامة

وحذرت ولاية شمال الراين وستفاليا، أي شخص لديه "معلومات حول تهديد محتمل يتعلق بكنيس في هاجن".

 

وأضاف المسؤولون في الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات حماية ردا على ذلك، وهم على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية هناك.

 

ويأتي هذا التهديد مع بدء يوم الغفران اليهودي، حيث قال رجال الشرطة إنه "وضع محفوف بالمخاطر".

 

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، رفعت الشرطة القيود وأعادت فتح الطرق، بعد ساعات من إغلاق المنطقة المجاورة لحركة المرور والمشاة.

 

وقال المسؤولون إن كلاب الشرطة لم تتمكن من العثور على أي شيء في مكان الحادث، ومع ذلك ظلت قوات عدة متمركزة خارج الكنيس، حتى أن مسؤولي الأمن أبلغوا فيما بعد أن الوضع مستقر.

المانيا تهديدات كنيس كنيس يهودي الشرطة الألمانية

ترشيحاتنا

3 جثث متحللة والضحية زوجتيه وابنته.."أبو فياض” سفاح قنا يواجه الإعدام

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

تنفيذا لتعليمات الرئيس.. التفاصيل الكاملة لخطة مشاركة المدارس والجامعات في بناء وعي الطلاب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا بقرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

دماء في سيتي ستارز.. تحقيقات في سقوط فتاة من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث سيدات..ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ