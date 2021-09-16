ألمانيا.. حملة اعتقالات بعد تهديد بهجوم على كنيس يهودي

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أن ألمانيا أوقفت عددًا من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودي.

وذكر موقع "ريبابليك وورلد"، أنه تم نشر ضباط الشرطة الألمانية في مدينة هاجن أمس الأربعاء، بعد أن تم إبلاغ المسؤولين بتهديد وهجوم قد يتعرض له كنيس يهودي في المنطقة.

وحذرت ولاية شمال الراين وستفاليا، أي شخص لديه "معلومات حول تهديد محتمل يتعلق بكنيس في هاجن".

وأضاف المسؤولون في الشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات حماية ردا على ذلك، وهم على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية هناك.

ويأتي هذا التهديد مع بدء يوم الغفران اليهودي، حيث قال رجال الشرطة إنه "وضع محفوف بالمخاطر".

وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، رفعت الشرطة القيود وأعادت فتح الطرق، بعد ساعات من إغلاق المنطقة المجاورة لحركة المرور والمشاة.

وقال المسؤولون إن كلاب الشرطة لم تتمكن من العثور على أي شيء في مكان الحادث، ومع ذلك ظلت قوات عدة متمركزة خارج الكنيس، حتى أن مسؤولي الأمن أبلغوا فيما بعد أن الوضع مستقر.