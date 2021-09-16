بعد واقعة فتاة سيتى ستارز .. إليك أبرز أسباب انتحار الشباب

ضجة كبيرة شهدتها صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو مصور لإحدى الفتيات تلقى بنفسها من طابق علوي داخل إحدى المولات الشهيرة في مدينة نصر، وهو ما أرجعه المعلقون ورواد المول إلى أنها حادثة انتحار خاصة بعد رؤيتها قبل وقت من إلقاء نفسها وهي في حالة انهيار وبكاء هستيري.

وفقا لموقع “ mayoclinic ”حالات الانهيار والبكاء الهستيري عادة ما تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسيه واضطرابات قد تدفعهم إلى الانتحار، لذا عليك معرفة بعض الأسباب والنصائح أيضا لتخطي مثل هذه الفترات من موجات الاكتئاب والضغوط.

أما عن بعض أشهر أنواع الإكتئاب هو الاكتئاب الغير نمطي وهو يمكن أن يؤثر على شعور الشخص المصاب و تفكيره وتصرفاته، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل عاطفية وجسدية

قد يعانى الشخص المصاب به بالحزن الشديد وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية العادية ، وقد يشعر أحيانًا كما لو أن الحياة لا تستحق العيش وقد يدفع الشخص المصاب به إلى الانتحار .

أسباب الاكتئاب



لا يُعرف بالضبط ما الذي يسبب الاكتئاب غير النمطي أو لماذا يمتلك بعض الأشخاص سمات مختلفة من الاكتئاب. غالبًا ما يبدأ الاكتئاب اللانمطي في سنوات المراهقة ، أي قبل أنواع الاكتئاب الأخرى ، ويمكن أن يكون له مسار طويل الأمد (مزمن).

كما هو الحال مع أنواع الاكتئاب الأخرى ، قد يكون هناك مجموعة من العوامل. وتشمل هذه:

1-الاختلافات الدماغية. الناقلات العصبية هي مواد كيميائية تحدث بشكل طبيعي في الدماغ وتنقل الإشارات إلى أجزاء أخرى من الدماغ والجسم. عندما تكون هذه المواد الكيميائية غير طبيعية أو معطلة ، تتغير وظيفة المستقبلات العصبية والأنظمة العصبية ، مما يؤدي إلى الاكتئاب.

2- الصفات الموروثة يعتبر الاكتئاب أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعاني أقاربهم أيضا من هذه الحالة.

مضاعفات الاكتئاب وأعراضه



مثل أنواع الاكتئاب الأخرى ، يعد الاكتئاب غير النمطي مرضًا خطيرًا يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة. يمكن أن يؤدي الاكتئاب غير النمطي إلى مشاكل عاطفية وسلوكية وصحية تؤثر على كل مجال من مجالات حياتك.

على سبيل المثال ، يمكن أن يرتبط الاكتئاب غير النمطي بما يلي:

زيادة الوزن بسبب زيادة الشهية

مشاكل العلاقات الشخصية والعملية بسبب حساسية الرفض

تعاطي المخدرات أو الكحول بسبب صعوبة التأقلم

اضطرابات الصحة العقلية الأخرى مثل القلق

الانتحار من مشاعر الاكتئاب

حيل للحماية من حالات الاكتئاب التى تسبب الانتحار



لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من الاكتئاب غير النمطي ، ولكن قد تساعد هذه الاستراتيجيات.

1-اتخذ خطوات للسيطرة على التوتر ومحاولة تعزيز الثقة بالنفس

2- محاولة التواصل مع العائلة والأصدقاء ، خاصة في أوقات الأزمات ، للمساعدة في التغلب على وساوس الانتحار

ومنع الاكتئاب من التدهور.



المراجع ..mayoclinic