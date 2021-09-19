عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منى فؤاد: ريادة الأعمال الخضراء هي المدخل الرئيسي للتنمية المستدامة

الدكتورة منى فؤاد
الدكتورة منى فؤاد


أكدت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الاخضر ورئيس المركز العالمي للأبداع والإبتكار البيئي وريادة الأعمال، أن ريادة الاعمال الخضراء هى المدخل الرئيسى للتنمية المستدامة واحد اهم العوامل للتعافى الاخضر.

 

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد، خلال تصريحات صحفية، أن المؤتمر يستهدف نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا التعامل مع المخلفات إلى مصر، متابعة: نستهدف التواصل مع أفضل الشركات العالمية، أن صناعة تدوير المخلفات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير مهني.

 

وكشف المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقاً، اهمية الشركات الناشئة ودورها فى خلق فرص عمل للشباب خاصة مع توجه الدولة لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وكيفيه تطوير المشاريع الخاصة برواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من خلال نقل التجارب الناجحة فى دول اخرى الى مصر فى العديد من مجالات مثل النقل الذكى والاقتصاد الاخضر وتدوير بعض انواع المخلفات.

 

وأكد المهندس أحمد عثمان، خلال كلمته في المؤتمر، أن من اهم عوامل نجاح هذه الشركات التزامها بتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو ريادة الأعمال الخضراء.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفرق  بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين رواد الاعمال والشركات الناشئة، حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون لدى رواد الاعمال رؤس اموال كبيرة كما كان فى الفكر التقليدي لرجال الاعمال بل أصبح من المهم أن يكون لدى رواد الاعمال القدرة على الابتكار حتى وان كان الابتكار فى شكل نقل تجربه ناجحة من دول اخرى وتوطينها فى المجتمع المصرى بمايتلائم والاحتياج لهذه الافكار.

وأشار الدسوقي، إلى وجود العديد من الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الاعمال التى تدعم الشركات الناشئة فى مصر، ثم تم عرض تجربة احدى الشركات الناشئة فى مصر والتى تعمل على تخلص الامن من المخلفات المنزلية.

 

وتناول المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والادارة الذكية للمخلفات والذى عقد تحت رعاية  وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربى، العديد من القضايا الهامة ومنها: الشركات الناشئة وريادة الاعمال الخضراء ومنظومة ادارة المخلفات.

الأعمال التنمية المستدامة تدوير المخلفات المخلفات المصري

ترشيحاتنا

مسؤول: الاتحاد الأوروبي يناقش أزمة الغواصات بين أستراليا وفرنسا 15 أكتوبر

فتوى تثير الجدل بين علماء الأزهر على الفضائيات .. والبنات يحصدن الأموال

توتنهام ضد تشيلسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول وفرص ضائعة بالجملة

دعاء سهيل: السمنة بوابة لكل الأمراض

رئيس الوزراء يتابع أنشطة "الصندوق السيادي" وكيفية الإستفادة وأرض الحزب الوطني بالكورنيش

الدخول مجانا.. تعرف على برنامج مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

فيديو

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

المزيد

ساحة رأي

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ