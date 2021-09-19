منى فؤاد: ريادة الأعمال الخضراء هي المدخل الرئيسي للتنمية المستدامة



أكدت الدكتورة منى فؤاد إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر الدولى للمناخ الاخضر ورئيس المركز العالمي للأبداع والإبتكار البيئي وريادة الأعمال، أن ريادة الاعمال الخضراء هى المدخل الرئيسى للتنمية المستدامة واحد اهم العوامل للتعافى الاخضر.

وأوضحت الدكتورة مني فؤاد، خلال تصريحات صحفية، أن المؤتمر يستهدف نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا التعامل مع المخلفات إلى مصر، متابعة: نستهدف التواصل مع أفضل الشركات العالمية، أن صناعة تدوير المخلفات تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير مهني.

وكشف المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سابقاً، اهمية الشركات الناشئة ودورها فى خلق فرص عمل للشباب خاصة مع توجه الدولة لدعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وكيفيه تطوير المشاريع الخاصة برواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من خلال نقل التجارب الناجحة فى دول اخرى الى مصر فى العديد من مجالات مثل النقل الذكى والاقتصاد الاخضر وتدوير بعض انواع المخلفات.

وأكد المهندس أحمد عثمان، خلال كلمته في المؤتمر، أن من اهم عوامل نجاح هذه الشركات التزامها بتحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو ريادة الأعمال الخضراء.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفرق بين رجال الأعمال والمستثمرين وبين رواد الاعمال والشركات الناشئة، حيث أنه ليس بالضرورة أن يكون لدى رواد الاعمال رؤس اموال كبيرة كما كان فى الفكر التقليدي لرجال الاعمال بل أصبح من المهم أن يكون لدى رواد الاعمال القدرة على الابتكار حتى وان كان الابتكار فى شكل نقل تجربه ناجحة من دول اخرى وتوطينها فى المجتمع المصرى بمايتلائم والاحتياج لهذه الافكار.



وأشار الدسوقي، إلى وجود العديد من الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الاعمال التى تدعم الشركات الناشئة فى مصر، ثم تم عرض تجربة احدى الشركات الناشئة فى مصر والتى تعمل على تخلص الامن من المخلفات المنزلية.

وتناول المؤتمر الدولى للمناخ الأخضر والادارة الذكية للمخلفات والذى عقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للانتاج الحربى، العديد من القضايا الهامة ومنها: الشركات الناشئة وريادة الاعمال الخضراء ومنظومة ادارة المخلفات.