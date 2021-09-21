عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى صبرى ضيف أجمد 7 الساعة 7.. الخميس المقبل

رامى صبرى
رامى صبرى

يحل الفنان رامي صبري الخميس المقبل ضيفا على برنامج اجمد 7 الساعة 7، مع المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة نجوم أف إم، وقناة نجوم Tv.

أحيا الفنان رامي صبري حفل تخرج كلية تجارة "انجليزي بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الجمهور والطلاب ، الذين حرصوا علي التواجد بمكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

txt

بحفلين .. رامي صبري ووليد منصور يسيطران فنيا على الإسكندرية

txt

رامي صبري يحيي أضخم حفلات الإسكندرية بحضور «كامل العدد»

ويعد هذا الحفل الذي نظمه المنتج وليد منصور ، هو الثاني لهما سويا في ٣ أيام فقط بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل كلية تربية يوم الجمعة الماضية ، حيث سيطر رامي صبري علي الإسكندرية بصحبة وليد منصور، وإشرف علي الصوت  في الحفل ماجد خلف والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة والشاشات أحمد حجي.

 

وغني رامي ، خلال الحفل باقة من أغانيه التي تفاعل معها كل الحضور ومنها "حلوة، مبروك علينا، انتي بتهزري، فاكر زمان، جوايا هتعيش" وغيرها من الأغاني، كما حرص علي توجيه الشكر لمنظم الحفل المنتج وليد منصور علي ظهور الحفل بالشكل الذي ظهر به.

 

ومن جانب آخر، حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري

الفنان رامي صبري اذاعة نجوم أف إم رامي صبري أجمد 7 الساعة 7 أغاني رامي صبري

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

علماء يبتكرون طريقة جديدة لمحاربة السرطانات المستعصية

تبدا من 8 آلاف دينار..5 سيارات أمريكية فئة الـ SUV في الكويت

تعنت .. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي للأمم المتحدة حول سد النهضة

بفضل الفيتامينات والمعادن.. فوائد العسل بالمكسرات

هل تنخفض أسعار السيارات فى مصر بعد التعاون مع الصين.. صناعة النواب تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

هاشتاج "حسام حسن" يتصدر تويتر عقب تعادل الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر

بداية ربيع مصر.. أستاذ المناخ يزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ