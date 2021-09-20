بحفلين .. رامي صبري ووليد منصور يسيطران فنيا على الإسكندرية

أحيا الفنان رامي صبري حفل تخرج كلية تجارة "انجليزي بالإسكندرية، وسط حضور الآلاف من الجمهور والطلاب ، الذين حرصوا علي التواجد بمكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

ويعد هذا الحفل الذي نظمه المنتج وليد منصور ، هو الثاني لهما سويا في ٣ أيام فقط بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل كلية تربية يوم الجمعة الماضية ، حيث سيطر رامي صبري علي الإسكندرية بصحبة وليد منصور، وإشرف علي الصوت في الحفل ماجد خلف والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة والشاشات أحمد حجي.

وغني رامي ، خلال الحفل باقة من أغانيه التي تفاعل معها كل الحضور ومنها "حلوة، مبروك علينا، انتي بتهزري، فاكر زمان، جوايا هتعيش" وغيرها من الأغاني، كما حرص علي توجيه الشكر لمنظم الحفل المنتج وليد منصور علي ظهور الحفل بالشكل الذي ظهر به.



وحرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري".

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

ومن كلمات الأغنية: "ياللي قلبي اختارك بين الناس هى دى الحنية وده الإحساس، ياللى قلبي إختارك بين الناس م الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص، لاء أنتي بتهزري ... مش هاسيبك لا إهدي طب فكري ... وبعدين قولي اه تتجني تبهري ... أحلى خلق الله تيجي الليلة تسهري ... ده اللي بتمناه".

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