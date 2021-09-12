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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري يروج لأغنيته الجديدة انتي بتهزري

رامي صبري
رامي صبري

حرص الفنان رامي صبري، على الترويج لأغنيته الصيفية التي تحمل اسم “انتي بتهزري” التي طرحها منذ فترة عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

نشر رامي صبري، مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: "ياللي قلبي اختارك بين الناس ... من الليلة دي إنتي كفاية عليا خلاص .. لا انتي بتهزري .. اسمعوها كاملة على يوتيوب من اللينك في الستوري".

أغنية "انتي بتهزري" لرامي صبري، من ألحان شادي حسن، وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي.

أول ظهور لـ رامي صبري بعد وفاة شقيقه.. شاهد

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ومن كلمات الأغنية: "ياللي قلبي اختارك بين الناس هى دى الحنية وده الإحساس، ياللى قلبي إختارك بين الناس م الليلادي أنتي كفاية عليا خلاص، لاء أنتي بتهزري ... مش هاسيبك لا إهدي طب فكري ... وبعدين قولي اه تتجني تبهري ... أحلى خلق الله تيجي الليلة تسهري ... ده اللي بتمناه".

يذكر أن تصدر الفنان رامي صبري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهوره في تكريم مهرجان الدير جيست الجمعة.

ويعد هذا الظهور الاول للفنان رامي صبري، بعد وفاة شقيقه كريم صبري، وفاز رامي بأحسن أغنية التي تحمل اسم “شطبنا”.

ونشر رامي صبري، عدد من الصور من المهرجان وعلق عليها قائلاً: “أحسن اغنية لسنة ٢٠٢١، أغنية شطبنا من مهرجان الدير جيست”.

ويستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 17 سبتمبر المقبل.

وروج رامي صبري، للحفل حيث قام بنشر البوستر الرسمي من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام” وعلق عليه قائلاً: “17 September 2021.. Live at Alex park golden jewel”.

رامي صبري انتي بتهزري شادي حسن تامر حسين جلال الحمداوي

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