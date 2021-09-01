19 سبتمبر ..رامى صبرى يحيى حفلا غنائيا فى ALEX PARK

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم في"ALEX PARK " بالإسكندرية يوم 19 سبتمبر المقبل.



وأحيا النجم رامي صبري، حفلا غنائيا ضخما في الساحل الشمالي وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وحمل الحفل شعار "كامل العدد" حيث سطر رامي تاريخا جديدا لنفسه بالعدد الضخم الذي تواجد بالحفل.

ويعد هذا الحفل هو الأقوى هذا العام وقام بتنظيمه المنتج وليد منصور والمسرح أحمد حمامصي والإضاءة طارق صبري ومهندس الصوت جورج سعيد وتأمين تاج للحراسات، وحرص الشاعر تامر حسين والملحنين عزيز الشافعي وشادي حسن علي مشاركة رامي في إحدى أغانيه علي المسرح.

وقبل ختام الحفل، قدم رامي صبري الفنان محمد شاهين والفنانة شيرين يحيي علي المسرح وشاركوه الغناء وسط استحسان كبير من كل الحضور.

وطرح رامي صبري مؤخرا أغنية "بيحرك في المشاعر" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.