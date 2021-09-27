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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني ينشر صورا من حفله أمس بالأسكندرية

تامر حسني ينشر صورا من حفله أمس بالإسكندرية

صدى البلد

شارك النجم تامر حسني جمهوره، بمجموعة صور جديدة التقطت له علي خشبة المسرح من حفله أمس بالأسكندرية،ونشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حسني من خلال صوره معلقا:"من حفلةً كلية تجاره جامعه الاسكندريه".
 

شاهد.. أول تعليق من تامر حسني بعد إحياء حفلته بالإسكندرية

 

وأحيا الفنان تامر حسني، مساء أمس الاحد، حفل تخرج كلية تجارة بحديقة الإسكندرية.


ونشر تامر فيديو مجمعا من الحفل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “معنديش كلام أوصف فرحتي بجمهور و شباب كلية تجاره جامعه الإسكندرية واللي عملوه معايا من حب و استقبال و طاقه استثنائية”.


وتابع "ربنا يخليكوا ليا و اشوفكم دايماً ناجحين ،حقيقي فرحتوني بيكم النهارده بشكل مش طبيعي و فعلاً من أجمل حفلات حياتي، ومليون مبرووك لتخرجكم و بالتوفيق يارب في كل حياتكم ❤️".


وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة، منها "صعبة، اختراع، حلو المكان، عيش بشوقك، مبطلناش إحساس، كل مرة، بحبك، بعيش، ناسيني ليه"، وغيرها.

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