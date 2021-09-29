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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منذ ديسمبر الماضي..

التنمية المحلية: إغلاق 119 ألف مقهى مخالف و97 ألف سنتر خاص

خالد قاسم المتحدث
خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن عدد مخالفات المحال العامة المخالفة لمواعيد الغلق والفتح منذ صدور قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال في ١ ديسمبر ٢٠٢٠ وحتى السبت الماضي.

 

وأضاف "قاسم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم إغلاق ١١٨٩٧٦ مقهى و١٠٨٦٢ ورشة و٩٧٥٠٠ مراكز دروس خصوصية، كما تم غلق ١٢٦٤٨٤ محلا مخالفا و٩٧٩٨٨ سوقا مخالفا، و٩٦٨٩٢ مطعما خلال الفترة المشار إليها. 

 

وأشار متحدث وزارة التنمية المحلية، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تتابع تنفيذ المواعيد وتوقيع العقوبات على المخالفين. 

 

وكان اللواء وزير التنمية المحلية، كلف المحافظين بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الاجراءات الاحترازية، ومتابعة إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، وإجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الأمراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى القطاع التعليمى فى كل محافظة على لقاح كوفيد 19 ، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس .

 

وأكد “شعراوى”، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وكافة الاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات ، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

 

ووجه وزير التنمية، المحافظين بقيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بازالة الاشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر ، كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظات باعلان جميع مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس .

 

وأشار إلى قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

 

وأضاف أنه تتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية، مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية مخالفات المحال مواعيد الغلق مراكز دروس خصوصية

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