إنجاز غير مسبوق.. 4 مشروعات مصرية الأفضل في العالم

أعلنت المجلة الامريكية “Engineering News – Record” في نسختها السنوية التاسعة، عن فوز أربعة مشروعات مصرية مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، وذلك بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء.

إشادة رئيس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفوز مصر في مسابقة هذا العام وما سبقها العام الماضي، مؤكداً أنه يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي “المقاولون العرب” و”أوراسكوم” ولجميع العامليين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذي أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية في هذا القطاع.

أهمية الجائزة

وتأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.