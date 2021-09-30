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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

التألق أو العودة للزمالك.. مدرب جالاتا سراي يمنح مصطفى محمد فرصة أخيرة

فاتح تريم - مصطفى
فاتح تريم - مصطفى محمد

أكد تقرير صحفي أن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قرر منح مصطفى محمد لاعب الفريق المعار من نادي الزمالك، فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم مصيره مع النادي التركي.

وذكرت صحيفة “Milli Gazete” التركية، أن فاتح تريم ليس راضيا، عن مستوى مصطفى محمد مع جالاتا سراي هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة التركية، أن فاتح تريم منح مصطفى محمد فرصة أخيرة لاستعادة مستواه، قبل حسم قراره بشأن تفعيل بند شراء المهاجم المصري من الزمالك.

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وأوضحت الصحيفة التركية، أن فاتح تريم لن يطلب من إدارة النادي التركي، تفعيل بند شراء مصطفى محمد، حال استمرار اللاعب على مستواه الحالي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

مصطفى محمد في مهمة صعبة مع جالاتا سراي أمام مارسيليا بالدوري الأوروبي:

في سياق آخر، يحل فريق جالاتا سراي ضيفا على نظيره مارسيليا الفرنسي، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق جالاتا سراي لتحقيق الفوز على مارسيليا في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة المجموعة، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور المقبل، في مسابقة الدوري الأوروبي.

وفاز جالاتا سراي على  لاتسيو الإيطالي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات، في مسابقة الدوري الأوروبي.

ويأمل المهاجم المصري مصطفى محمد، في كسر صيامه التهديفي، بهز شباك مارسيليا في مباراة اليوم، وقيادة فريقه لتحقيق انتصار ثمين.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 13 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، لم يسجل خلالهما أي هدف.

ويعانى مصطفى محمد من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق جالاتا سراي، حيث شارك احتياطيا في معظم مباريات الفريق السابقة، هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق مارسيليا بعاملي الأرض والجماهير، لخطف الفوز من جالاتا سراي وانتزاع صدارة المجموعة.

يتصدر جالاتا سراي ترتيب المجموعة  الخامسة، في مسابقة الدوري الأوروبي، برصيد 3 نقاط، ويحل مارسيليا ثانيا بنقطة وحيدة، ولوكوموتيف موسكو ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل لاتسيو جدول الترتيب بدون نقاط.

 

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