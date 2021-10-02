صحية بإمتياز.. اكتشفي 5 وجبات خفيفة لتقليل خطر أعراض الكوليسترول

تشير التقديرات إلى أن حوالي 39 في المائة من الناس في المملكة المتحدة لديهم مستويات عالية أو مرتفعة من الكوليسترول . يمكن أن تزداد مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، ولكن يمكن أيضًا أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من الارتفاع.

يحدث الأكل الصحي فرقًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول لديك وصحة قلبك ، سواء كان الكوليسترول لديك قد تسلل على مر السنين أو كان لديك حالة وراثية "ستحسن صحتك بطرق أخرى أيضًا ، مما يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من مرض السكري والحفاظ على وزن صحي."

على الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تغيير نظامك الغذائي ، فإن تغيير طريقة تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول كجزء من نظام غذائي صحي شامل.

ما يلي 5 مقايضات سهلة ولكن صحية للوجبات الخفيفة يمكنك إجراؤها:

استبدلي رقائق البطاطس بالفشار العادي غير المملح



من المعروف أن رقائق البطاطس غنية بالملح وغالبًا ما يتم قليها بالزيت أحد البدائل الصحية للرقائق هو الفشار العادي غير المملح ومع ذلك ، من المهم ممارسة التحكم في الجزء عند إجراء هذه المقايضة والتأكد من أن لديك كيسًا صغيرًا واحدًا فقط من الفشار بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن نكهة أكثر بقليل .

إستبدلي البسكويت بقطعتين من رقائق الشوفان أو كعك الأرز



عند الاسترخاء أمام التلفزيون ، قد يكون من السهل الوصول إلى علبة البسكويت ، لكن اختيار كعكة الشوفان أو كعكة الأرز هو بديل صحي للقلب عادة ، يحتوي كعك الشوفان على حوالي 42 سعرة حرارية لكل وجبة ويحتوي فقط على 2.3 جرام من الدهون كعكات الأرز تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية لكل حصة ، تحتوي كل كعكة أرز غير مملحة على حوالي 35 سعرة حرارية وما بين صفر وجرام واحد من الدهون بالشفقة ، يحتوي الجهاز الهضمي للشوكولاتة على حوالي 84 سعرة حرارية و 4.1 جرام من الدهون.

استغني عن الكعك مع فنجان الشاي



قد يكون الكعك والمعجنات حلوى لذيذة للاستمتاع بها مع فنجان من الشاي، ولكن يمكن أن تحتوي على كمية مزعجة من الدهون والسكر والملح والتي يمكن أن تسبب الضرر إذا تم تناولها بشكل متكرر.

إستبدل الزبادي كامل الدسم بالزبادي اليوناني بنسبة صفر بالمائة



الزبادي هو إضافة صحية إلى نظام غذائي متوازن ، ولكن إذا كان يشبع بشكل متكرر، فمن المهم أن تفهم محتويات العلامة التجارية التي اخترتها بدلاً من تناول الزبادي الحلو، الذي غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من السكر

هذا الخيار قليل الدسم لا يعمل فقط بشكل جيد كحلوى مع الفاكهة ، بل يمكن استخدامه أيضًا كبديل للقشدة الحامضة.

استبدلي الحلويات بشرائح الخوخ والعسل

يمكن أن تمنحنا الحلوى الصمغية نكهة السكر ، خاصة بعد يوم حافل بالعمل ، ولكن هناك طرقًا صحية للاستمتاع بالسكر.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن شيء حلو يمكنهم تناوله ،يمكن تقطيع شرائح الخوخ الطازج ، أو الاستمتاع بها من القصديرعلى الرغم من التأكد من اختيار الشرائح المخزنة في العصير ، بدلاً من الشراب.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .