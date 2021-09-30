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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ارتفاع مستويات الكوليسترول.. يضعف تدفق الدم إلى القدم

ارتفاع الكوليسترول
ارتفاع الكوليسترول يسبب عدم تدفق الدم للقدم

تظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب انسداد الشرايين، مما يعطل تدفق الدم، وهناك علامة منبهة أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يسبب "ضعف تدفق الدم" في قدميك.
 

الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعي، على الرغم من أن الكوليسترول يبني الخلايا السليمة، فإن وجود الكثير من الكوليسترول الضار - النوع "السيئ" - يمكن أن يسد الشرايين، تُعرف الانسدادات التي تتطور عندما تنسد الشرايين التي تحمل الدم إلى الساقين بسبب البلاك مثل الكوليسترول باسم مرض الشريان المحيطي أو PAD.

 

على عكس ارتفاع الكوليسترول، الذي لا تظهر عليه أعراض عادةً، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في ظهور علامات تحذيرية محسوسة.

 

علامات ضعف تدفق الدم في الأطراف السفلية تشمل تقرحات القدم التي لا تلتئم، كما يحذر مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي (BIDMC).

 

يوضح BIDMC: "على الرغم من أن الأعراض الأولية قد تكون خفيفة، إلا أن كل شخص مصاب باعتلال الشرايين المحيطية يجد أنه غير قادر على المشي بعيدًا أو بأسرع ما يمكن في السابق بسبب إرهاق الساقين".

 

وفقًا لهيئة الصحة، يُعرف ألم الساق المرتبط باعتلال الشرايين المحيطية بـ "العرج".

 

أخبر طبيبك أنه إذا كان لديك تعب أو تقلصات في ربلة الساق أو الفخذ أو الورك عند المشي.

 

لدرء خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية، من الضروري التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة.

 

وتتمثل الخطوة الأولى في إجراء اختبار للكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. 

 

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

 

قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا، حسب NHS.


وفقًا للهيئة الصحية، قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

 

هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

سحب الدم من ذراعك
اختبار وخز الإصبع.


بعد التشخيص الرسمي، سيُطلب منك عادةً إجراء تغييرات في نمط الحياة لخفض مستوياتك.

 

النظام الغذائي وممارسة الرياضة هما أهم ركيزتين للسيطرة على الكوليسترول.
 

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علامات تؤكد ارتفاع ضغط الدم لديك.. وأبرز مضاعفاته

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حل سهل وبسيط لعلاج ارتفاع ضغط الدم

أطعمة تساعد فى خفض الكوليسترول في الدم 

 

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

 

كلما أضفتها إلى ما تأكله، زادت قدرتها على المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك.

 

وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية Heart UK، فإن النهج الأمثل هو مبادلة الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة.

 

عادة ما تكون الدهون المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة، مثل الزبدة والدهون الموجودة في اللحوم وزيت جوز الهند.

 

هناك أنواع مختلفة من الدهون غير المشبعة، والمعروفة باسم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، وهي تؤدي وظائف مختلفة في الجسم.

 

وفقًا للمؤسسة الخيرية، من الجيد تناول مجموعة من الأطعمة حتى تحصل على كليهما.

 

توجد الدهون غير المشبعة في الأطعمة النباتية والأسماك الزيتية، وعادة ما تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة.

 

تم العثور عليها في:

زيوت الخضراوات والمكسرات والبذور مثل عباد الشمس والقرطم وبذور اللفت والزيتون والجوز وزيت الذرة.
المكسرات والبذور
الأفوكادو
الأسماك الزيتية مثل الرنجة والبلشارد والماكريل والسلمون والسلمون المرقط.

مصدر المعلومات: موقع “إكسبريس”. 

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